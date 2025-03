Duelo de comparsas en el Entroido más creativo de la Costa da Morte

Duelo de disfraces y de comparsas estos días en el Entroido más creativo de la Costa da Morte. A pesar del frío gélido del fin de semana, tanto el sábado como el domingo, los desfiles y concursos de los diferentes concellos fueron muy concurridos, llenos de color y creatividad.



Como es habitual, las comparsas que dominan son las de las asociaciones Trubisquiña (primeros en Vimianzo, Muxía y Ponte do Porto); Os Enjominados de See (segundos en Vimianzo y Muxía); Mocatriz (terceros en Vimianzo y en Ponte do Porto); y Cansorriño (segundos en Ponte do Porto y terceros Muxía).

De otro lado se encuentran los populares Trotamúsicos y Os da Charca, de Fisterra; que ayer triunfaron en Dumbría (junto a los Enjominados de See) y mañana no harán en casa en su día grande. En la localidad fisterrana ayer se celebró el concurso de disfraces infantil y de adulto y hoy se entregarán los premios del Concurso de Contos. También en Ponteceso y en Malpica se celebró ayer el concurso de disfraces y mañana será en Corme.



El martes también los días grandes con respectivos concursos en Zas, Cabana y A Laracha, con actividades festivas en el resto de la comarca.