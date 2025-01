El rey se sumará a varios actos organizados por el aniversario de la muerte de Franco

El rey no participará "por razones de agenda" el próximo miércoles en el primer acto organizado por el Gobierno para conmemorar el inicio de la Transición al cumplirse 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, pero se sumará a varios de los eventos previstos en el marco de ese aniversario, informan este viernes fuentes de la Moncloa y de Zarzuela.



Según apuntan las fuentes del Ejecutivo, el rey y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han tenido oportunidad de tratar este y otros asuntos esta semana y han constatado "su alineamiento al respecto". "Existe sintonía total", coinciden desde Zarzuela



Entre los actos en los que participará el rey, desde el Ejecutivo destacan una visita institucional a los antiguos campos de concentración de Auschwitz y Mauthausen o un evento que conmemorará "el importante papel que jugó la monarquía en la Transición".



El Gobierno planea celebrar un centenar de actos y el primero, el del próximo miércoles 8 de enero, tendrá lugar en el Auditorio del Museo Reina Sofía a mediodía.



Será de hecho la presentación y lanzamiento de la iniciativa anunciada por Sánchez con el nombre de "España: 50 años en libertad", "una conmemoración oficial que celebrará la gran transformación social, económica y e institucional que ha experimentado nuestro país desde el inicio de la Transición en 1975".

Al evento, según Moncloa, ha sido invitada "una muestra amplia y representativa" de la sociedad española: empresarios, sindicatos, académicos, miembros del Gobierno y las Cortes, ONGs, asociaciones y demás entidades de la sociedad civil.



El PP no tiene previsto asistir. Fuentes del partido consultadas por EFE han recordado que Moncloa se puso en contacto con el gabinete del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, para informarle de la iniciativa impulsada "unilateralmente por el Ejecutivo socialista" después de conocer a través de la prensa que se iban a organizar un centenar de actos y de recibir un correo electrónico de convocatoria al primero de ellos.



Los populares entienden que no hay voluntad de consenso y han confirmado a Moncloa que no contará con su "beneplácito". No coinciden ni en la forma ni en el fondo, destacan estas fuentes, que subrayan que el 8 de enero Franco todavía seguía ejerciendo de manera plenipotenciaria en el país.



El PP está convencido de que esos actos tienen una intención "más personal y partidista que simbólica y con sentido de Estado". Cuando lleguen al gobierno, aseguran desde Génova, ellos sí celebrarán "con respeto y unidad el 50 aniversario de la Constitución de 1978".



El presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, tampoco asistirá al acto del 8, ya que está convaleciente de una intervención quirúrgica, pero no descarta participar en alguno de los eventos que se organicen más adelante, indican fuentes de la Cámara Alta consultadas por EFE.



En su balance del año pasado, Núñez Feijóo aseguró que él está dispuesto a celebrar la Transición española, la Constitución y la llegada de la democracia, pero no a "jugar a la división y a la fractura" en España.



Por su parte, nada más conocer la iniciativa la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, consideró que Sánchez había "enloquecido" y que el Gobierno quería con su programa "quemar las calles y provocar violencia con grupos muy minoritarios, que últimamente salen justo cuando él lo pasa mal"