Podemos acusa a Sánchez de abandonar la política del "no a la guerra" con el envío de más armas

La secretaria de Discurso, Acción Institucional y portavoz adjunta de Podemos, María Teresa Pérez, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de abandonar la política del "no a la guerra" y de meter a España en una "escalada bélica muy preocupante contra una potencia nuclear".



Así lo ha asegurado en una rueda de prensa después de que Sánchez trasladara al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que España aumentará el apoyo militar en 2024 "con nuevas capacidades", para seguir contribuyendo a la defensa de Ucrania ante la agresión rusa.



La dirigente morada ha lamentado y criticado esta decisión que, en su opinión, lleva a "España va a seguir alimentando la guerra y el asesinato de civiles mientras se benefician los señores del sector industrial".



"No sé si Pedro Sánchez está haciendo méritos para ser el próximo secretario general de la OTAN, pero desde luego es el secretario general del PSOE, que ha abandonado la política del no a la guerra y que nos está metiendo en una escalada bélica muy preocupante con una potencia nuclear", ha aseverado.



Tras insistir en que desde Podemos llevan tiempo reclamando "que no se siga alimentando esta espiral de guerra" que no lleva "a ningún buen sitio", ha indicado que la estrategia de "echar más leña al fuego" y de "enviar más armas no ha funcionado".



En este sentido, ha abogado porque se hagan "esfuerzos más serios" por la vía diplomática. "Nuestra apuesta es claramente por la paz", ha subrayado, antes de añadir que el Parlamento tendría que opinar algo sobre la política exterior de Sánchez.



Por otra parte, se ha referido a la decisión de la Audiencia Nacional de suspender el bloqueo de Telegram en España a la espera de informes, para opinar que era una decisión "injusta, censora y desproporcionaba que atenta contra la libertad de lo ciudadanos y de muchas pequeñas empresas que usan esa red".



"Creemos que ese bloqueo nunca debería producirse y pensamos que, con esa decisión, el juez (Santiago) Pedraz estaba primando el interés de tres grandes empresas frente al interés de 8 millones de personas que hace un uso legítimo de esa aplicación", ha apuntado.