La magia de la Navidad ha llegado a la política española... con ayuda de la inteligencia artificial. En redes sociales circulan vídeos que muestran a los principales líderes políticos de España en situaciones que, en la vida real, serían dignas de un multiverso muy, muy lejano: abrazándose, compartiendo risas y hasta dándose besos mientras lucen jerseys navideños a lo Bridget Jones. ¿Pedro Sánchez y Feijóo fundiéndose en un tierno abrazo? ¿Ayuso pasando la nochebuena junto a Yolanda Díaz? Todo parece posible en esta versión IA de la concordia nacional. Los vídeos han desatado carcajadas y debates. Algunos usuarios bromean: “Lo de Juan Carlos y Sofía ha sido un puntazo 🤣🤣🤣”, mientras otros aplauden el uso creativo de la tecnología para poner en clave de humor una política muchas veces tensa, otros también ponen en debate la utilización de estas inteligencias, expresando su preocupación por diferenciar la realidad de la ficción en un futuro "Lo que da es miedo, esto de la IA, como no se regule, los bulos hasta ayer, será un juego de niños ante lo que viene." expresaba un usuario.

"All 'AI' want for Christmas is you": la IA nos regala unas navidades diferentes