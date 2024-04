Nutella cumple 60 años convertida en un icono y un modelo económico

La crema para untar más famosa del mundo, Nutella, cumple este sábado 60 años gracias a la intuición del italiano Michele Ferrero para aprovechar las abundantes avellanas de su pueblo de Piamonte en su empresa alimentaria artesanal y que ahora se ha convertido en todo un icono y un modelo económico.



"'Espera María, no me digas nada, dame un momento que casi lo tengo', se quedó en la ventana mirando el río y luego se volvió y me dijo: 'Nutella'. Le miré como se mira a un loco y le dije: '¿De qué estás hablando? ¿Qué es la Nutella?'. Y él, como si hubiera tenido una visión, me contestó: 'Es el nombre del producto que recorrerá el mundo'", así explicó al diario 'Corriere dela Sera' la viuda de Michele Ferrero el momento en el que inventó el nombre.



Un nombre que procede del termino 'hazelnut', avellana en inglés, y del sufijo 'ella', diminutivo cariñoso que se añade a muchos nombres de mujeres en Italia.



La idea nació ya en los años 1920 , cuando la familia Ferrero pensó en un dulce de chocolate económico para comer con pan. Una comida que, según el fundador Pietro Ferrero, era perfecta para los trabajadores que acudían a la fábrica trayendo pan y embutidos o quesos.



Después de la Segunda Guerra Mundial, el cacao era muy difícil de encontrar y la familia Ferrero, originario de Alba, un pequeño pueblo del Piamonte lleno de avellanos, intentó experimentar varias opciones para sus dulces.



La receta actual se remonta a 1964 pero la preparación del primer tarro fue el 20 de abril, en 1951, cuando la empresa familiar ya había creado 'SuperCrema', una pasta para untar a base de gianduiotto, típico chocolate piaomontés, y que Michele Ferrero, hijo de Pietro, decidió comercializar el producto en toda Europa.



El salto de una pequeña empresa artesanal a un verdadero gigante lo dio finalmente Giovanni Ferrero, hijo de Michele y el hombre más rico de Italia con una fortuna de 39.000 millones de dólares.



La empresa hoy es un coloso valorada en 14.000 millones de euros y nunca ha abandonado la pequeña Alba, donde existe la planta en la que se producen 300 toneladas al año aunque hay otras 36 en todo el mundo.



Ferrero emplea a 47.212 trabajdoresm cuenta con un facturado de 17.000 millones y produce 500 millones de toneladas de productos al año, destinados a 170 países.



Sin embargo la producción de Nutella, sería suficiente por sí solo para mantener a flote a toda una empresa en términos de volumen y facturación con más de 500.000 toneladas al año.



Nutella se ha convertido, en sesenta años de historia, en una marca y no sólo en un producto, con el lanzamiento en 2005 de Nutella &GO! seguida de Nutella B-ready, diez años después, hasta Nutella Biscuits (2019), el producto estrella del sector de las galletas, para llegar a la nueva línea de Nutella Muffins y Nutella Croissants, entre 2020 y 2023.