H&M inicia la negociación de su ERE, que afectará a 521 trabajadores en España

Las negociaciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en H&M por causas organizativas y económicas y que afecta a 521 trabajadores en España, arranca este martes con la constitución de la mesa de negociación.



En concreto, la multinacional textil informó en enero del inicio de este procedimiento, según lo establecido en el nuevo Real decreto, donde se determina que en el caso de que se produzcan cierres de centros de trabajo la empresa debe realizar la comunicación a la autoridad laboral con al menos seis meses de antelación.



En su primera comunicación, H&M informó de que el ajuste de plantilla conllevaría el cierre de 28 tiendas y afectaría inicialmente a 588 trabajadores, cifra que se ha reducido hasta los 521, lo que supone 67 menos, según precisa CCOO, que indica que algunos establecimientos están incluidos no por cierre total, sino por sobredimensionamiento, al haber sido trasladadas personas por los cierres de otras tiendas.



De esta forma, la mesa de negociación, según informa el sindicato ELA, estará compuesta por seis representantes de UGT, cinco de CCOO, uno de ELA y otro de CIG. Así, a partir de ese momento habrá un periodo de negociación de 30 días donde la empresa de moda tendrá que trasladar a los sindicatos la documentación que justifique este ajuste de plantilla y el cierre de las tiendas.



CCOO ha reiterado que esta medida les parece "desproporcionada", por lo que abogan por trabajar "en buscar soluciones que no supongan pérdida de empleo". "Nuestro objetivo se centrará en el mantenimiento del mayor número de puestos de trabajo minimizando los efectos de esta medida tan dura", han señalado.



Tras los procesos de movilización del año pasado para exigir mejoras salariales en España y el acuerdo al que se llegó, CCOO cree que esta medida es "demasiado agresiva" y que se pueden buscar soluciones que no impliquen la pérdida de empleo.



De esta forma, apuesta por negociar con la compañía para mantener el mayor número de puestos de trabajo minimizando los efectos de "medidas tan duras" como las planteadas por H&M para un plantilla, que ya se vio diezmada por el ERE que se produjo en 2021 con la salida finalmente de 349 trabajadores, frente a los casi 1.100 afectados que había propuesto inicialmente la empresa.



"No es la primera vez que las trabajadoras de H&M se ven en ésta situación. En Vizcaya, tras casi 60 días de huelga, se consiguió que las salidas fuesen voluntarias y no forzosas como la compañía pretendía. Una vez más se verán obligadas a defender sus puestos de trabajo con convocatorias de huelga si la empresa no cambia su propuesta de despidos", han advertido desde ELA.