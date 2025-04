Formoso destaca el impacto del PEL en los concellos rurales de la Costa da Morte

El presidente de la Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, puso en valor este lunes el papel clave que desempeña el Plan de Emprego Local (PEL) en el desarrollo económico y social de los municipios rurales de la Costa da Morte durante una visita institucional a Dumbría. Acompañado por el alcalde Raúl González Lado, Formoso recorrió diversas iniciativas financiadas con fondos provinciales, entregó un nuevo vehículo para el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y repasó los datos de impacto del programa en la comarca.



El presidente provincial subrayó que el PEL se ha consolidado como “un instrumento fundamental para apoiar aos autónomos, pemes e emprendedores do rural”, recordando que “sen emprego non hai futuro no rural, e por iso as políticas públicas de desenvolvemento económico deben ter como prioridade crear emprego e xerar oportunidades nos concellos máis pequenos”, afirmó. En el caso concreto de Dumbría, el PEL ha movilizado cerca de 1,3 millones de euros en los últimos ocho años, repartidos en un total de 103 ayudas, principalmente orientadas a la contratación de personal. Estas subvenciones, que financian hasta el 70% del salario en el primer año y el 50% en el segundo, han permitido crear 38 empleos directos en el municipio. Dos ejemplos significativos son la pensión rústica As Pías y el Hotel Boutique Mar do Ézaro, que recibieron más de 51.000 y 57.000 euros respectivamente. Ambas iniciativas no solo han generado empleo, sino que se han convertido en referentes de calidad turística y emprendimiento de la zona.



Formoso destacó también la versatilidad del PEL, que permite a las empresas adaptar el tipo de apoyo recibido según su evolución y necesidades. “Unha das grandes fortalezas do PEL é que permite que as empresas combinen diferentes liñas de axuda segundo as súas necesidades: contratación de persoal, investimentos… tal e como vimos hoxe nestes dous negocios de Dumbría”, explicó. El presidente remarcó que estos fondos no solo sirven para mejorar la economía local, sino que son herramientas eficaces para fijar población y mantener vivos los núcleos rurales.



Por su parte, el alcalde Raúl González Lado recalcó la utilidad del PEL para los municipios de menor tamaño, señalando que “axuda ás pequenas empresas e autónomos a crear oportunidades laborais e a que os pequenos negocios podan crecer e consolidarse”. Lado también subrayó el impacto positivo de estas ayudas en la administración local, ya que “nos permíte contratar persoal para atender os servizos esenciais municipais”.

Otros programas

La visita también sirvió para supervisar otras actuaciones impulsadas por la Diputación en Dumbría a través del Plan Único, entre ellas las mejoras de accesos y servicios en Canelas y el núcleo de Santo, en O Ézaro. En total, este programa ha financiado 56 obras en el municipio con una inversión acumulada cercana a los ocho millones de euros. Formoso remarcó que la edición 2025 del POS+ incluye un aumento del 72% en la aportación inicial, lo que supone que Dumbría dispondrá de 879.252 euros para inversiones en infraestructuras, servicios y gasto social, según las prioridades decididas por el propio Concello.



Uno de los momentos destacados de la visita fue la entrega de un nuevo vehículo para el SAF municipal, que permitirá a las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria desplazarse sin tener que utilizar sus propios medios. Esta medida responde a una petición realizada por las propias profesionales en anteriores visitas institucionales. “As axuda na súa labor diaria e mellora as súas condicións laborais, de seguridade e benestar”, celebró Formoso.



La Deputación financia en 2025 un total de 395.804 horas del SAF en la provincia, con un presupuesto de 9,1 millones de euros destinado a los municipios de menos de 20.000 habitantes. En el caso de Dumbría, la ayuda asciende a 164.000 euros, que se destinan a la contratación de dos personas especialistas en servicios sociales y a cubrir 6.000 horas de atención a domicilio, llegando a las 75.000 en toda la Costa da Morte.nFormoso concluyó su visita reafirmando el compromiso de la Diputación con el rural, destacando que “apostamos por políticas públicas que melloran a vida das persoas e xeran oportunidades nos concellos pequenos da nosa provincia”.