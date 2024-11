Tercera derrota para el Basket Xiria

El Calvo Basket Xiria sufrió este sábado en casa la tercera derrota consecutiva de la temporada, tras caer por 78-91 ante el Xoborg. Fue en un partido igualado durante la primera mitad y hasta mediado el tercer cuarto, en cuya recta final los carballeses vieron como el rival se iba en el marcador de once puntos, una ventaja que ya no pudieron recuperar en el período final.



El primer cuarto fue igualado, con alternancias en el marcador, concluyendo 12-18. En el segundo período el conjunto salmantino aumentaba diferencias (12-21), pero un parcial 9-0 permitía a los verdes poner las tablas en el marcador (21-21). Los de Héctor Méndez se llevaban este cuarto por un claro 26-12, llegando al descanso con ocho puntos arriba (38-30).



El tercer cuarto comenzaba con igualdad y con el Xiria manteniendo cierta ventaja. No obstante, sendos parciales de 0-11 permitían al Xoborg darle la vuelta al marcador y posteriormente irse once puntos arriba (49-60). Fue un cuarto muy pobre del Xiria, que solo anotó once puntos frente a los treinta del rival. Así las cosas, el Xiria buscó la remontada en el último cuarto, en el que la igualdad fue máxima (29-31), por lo que ya no pudo fraguarse la remontada.