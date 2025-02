Fabián: “Ganar en Langreo al Patinalón sería crucial para asegurar la segunda plaza”

El Calvo Escola Lubiáns afronta este domingo en Langreo (12.30 horas) un partido muy importante en su objetivo por asegurar cuanto antes la segunda plaza del grupo, que dará derecho a jugar el ascenso contra el subcampeón del Grupo Sur.



Los carballeses acudirán a la cita con ausencias importantes, siguiendo la tónica de toda la temporada. A las consabidas bajas de Daniel, Xandro y el portero Xoel hay que sumar la de Alberto Martínez López, que se dislocó un hombro en el partido ante el Compostela. Estas ausencias obligarán al técnico Carlos Loureiro a volver a convocar al portero juvenil Juan José García Moledo ‘Juanjo’ .



Salvo que surgiesen imprevistos en la última sesión preparatoria de la semana que tuvo lugar en la noche del jueves, en la lista de convocados volverá a figurar, por segunda vez en lo que va de temporada, Fabián, una vez recuperado de la lesión que le mantuvo cinco meses en el dique seco.



El capitán de los carballeses ya jugó unos 25 minutos en el partido del pasado fin de semana ante el Compostela. “Las sensaciones fueron positivas, sobre todo porque el hombro respondió bien y no sentí dolor. Otra cosa distinta fue el ritmo de partido, que se me hizo muy difícil de seguir, a pesar de que en los entrenamientos me veía bastante bien”, señala Fabián al preguntarle cómo se encontró en su retorno a las pistas.



Para el domingo en Langreo espera “un partido difícil porque los equipos asturianos son muy fuertes en su casa. Además, vamos a tener el hándicap de que el partido no será en el pabellón habitual del Patinalón si no en una pista mucha más estrecha, cambio que no sabemos bién a qué se debe”, dice.

“Ganar allí”, añade, “sería un paso crucial para asegurar la segunda plaza porque los dejaríamos a 7 puntos", concluye.