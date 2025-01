Fabián: “Esta temporada estamos gafados con las lesiones”

El capitán del Calvo Escola Lubiáns, Fabián Suárez, sigue sin poder ayudar al equipo en la presente temporada 2024-2025. Una lesión en el hombro derecho sufrida en uno de los últimos entrenamientos de la pretemporada, le mantiene en el dique seco desde el 3 de octubre del pasado año.



No ha sido la única baja que ha sufrido este curso el equipo que dirige Carlos Loureiro, aunque sí la de más larga duración. “La verdad es que esta temporada parece que estamos gafados con las lesiones”, apunta el jugador, que tendrá que esperar al menos hasta el próximo 18 de febrero, día en el que tiene una nueva cita con el traumatólogo, para saber si dispondrá o no de la ansiada alta médica que le permita empezar a trabajar poco a poco con sus compañeros.



“En lo que va de primera vuelta (faltan dos jornadas para el término de la misma) hemos sufrido las bajas de 5 o 6 jugadores, casos de Ismael, que estuvo un mes parado; Alberto, que también se dislocó un hombro; de Sandro, de Danilo; o la mía misma”, explica Fabián.



“Pese a ello, el equipo está respondiendo bien y, aunque hemos perdido momentáneamente la segunda plaza, queda todavía mucha liga por delante y no renunciamos a nada, título incluido”, añade el veterano jugador. A la hora de fundamentar ese optimismo recuerda que hace un par de temporadas, cuando subieron a la OK Plata, se proclamaron campeones en la última jornada, “cuando ya lo dábamos por perdido”.



Con todo, dice ser consciente de que necesitan mejorar el rendimiento lejos de Carballo, tarea que no se presenta nada fácil: “En Plata viajábamos en avión, pero ahora lo hacemos en autobús por lo que afrontas jornadas con hasta 7 horas de viaje para ir y otras tantas para regresar. Además, fuera todos los partidos son complicados porque cada pabellón tiene unas características distintas por lo que el factor pista influye mucho”, declara.



Fabián ve a sus compañeros “entrenando con ganas y muy motivados”, a la vez que señala que el míster está recuperando efectivos. “Isma ya lleva un par de semanas con el equipo y Alberto sigue pendiente del alta, pero ya está entrenando. A Sandro acaban de quitarle el yeso y le han colocado una férula para empezar con la rehabilitación, por lo que todavía habrá que esperar un tiempo por él. En el caso de Danilo, su lesión es en la zona pélvica y está pendiente de unas pruebas que le van a realizar el jueves de la próxima semana. Habrá que cruzar los dedos y confiar en que no sea muy grave lo que tiene”, apunta el capitán del Lubiáns.



Por lo que respecta a su propio caso, Fabián no se atreve a aventurar ninguna fecha para la reaparición, pero dice tener claro que quiere volver a las pistas: “Mi idea es seguir. En principio no es una lesión que me impida la práctica deportiva, si bien debo tener cuidado porque el hockey es un deporte de mucho contacto y se carga mucho con el hombro”.



Es la segunda lesión grave que sufre en su dilatada trayectoria deportiva por cuanto, con anterioridad, también se rompió el ligamento cruzado de una rodilla. Sin embargo, “en aquella ocasión, una vez empecé la rehabilitación, todo empezó a ir rodado. Ahora, en cambio, la recuperación es mucho más lenta y con altibajos, unos días avanzas y otros retrocedes”, explica.



Los médicos le han dicho que la lesión no es operable y que todo pasa por fortalecer los tres ligamentos del hombro, uno de los cuales rompió del todo, y por trabajar mucho, algo que ya está haciendo, para recuperar todo el rango de movimientos de la articulación. Lo que lamenta es el mes que perdió mientras esperó a que le hicieran las pruebas.

El Santuxtu bilbaíno es colista con un único triunfo

El Calvo Escola Lubiáns retoma la OK Liga Bronce después del parón navideño recibiendo hoy (Pabellón Carballo Calero, 20.00) a los vascos del Santutxu Hockey Taldea.

El conjunto bilbaíno es el actual colista con 5 puntos tras una única victoria y dos empates.

Los carballeses tienen prohibido fallar si quieren aspirando a estar a lo más alto de la tabla. “Es una liga en la que no hay rivales fáciles. Para ganar tendremos que salir muy centrados, máxime por tratarse de un recién ascendido del que desconocemos todo”, declara Fabián.

Además de las bajas locales citadas, hoy también faltará el goleador Eudald Cañete, en este caso por acumulación de amonestaciones.