Cambió el año pero no la dinámica de Dumbría y Club do Mar

A la mayoría de los representantes costeros en 1ª Futgal no pareció sentarles bien el parón navideño. No fue el caso de los dos primeros clasificados, Club do Mar y Dumbría, que empiezan el nuevo año como acabaron el 2024, sumando de 3 en 3.



Los de Caión tuvieron que emplearse a fondo para doblegar por 2-0 a un Agolada que trata de escapar de los puestos de descenso.

Los visitantes se defendieron bien y aguantaron hasta el último cuarto de hora, cuando llegaron los goles locales. Luis y Saúl fueron sus autores.



El líder sigue presionado muy de cerca por un Dumbría que tampoco falló en su visita al Vista Alegre, al que acabó derrotando por 1-3 con un ‘hacktrick’ de Diego Estévez.



El otro equipo que también ganó en el cierre de la primera vuelta fue el Castriz y lo hizo con un cómodo 3-0 ante el Bertamiráns.



El Esteirana lo intentó hasta el final pero acabó mordiendo el polvo ante el Carral (0-1), tercer clasificado.

Por idéntico resultado (0-1) cayó el Muxía en casa ante el Vizoño.

También el Boimorto se llevó los 3 puntos en su visita a Fisterra (1-2). A los 10 minutos los visitantes ya ganaban por 0-2, aunque mediada la primera mitad Borja acortó distancias de penalti. l