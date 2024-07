El Bergantiños iniciará la liga en el campo del Guijuelo

El Bergantiños ya conoce cuándo y contra quién jugará en la temporada 2024-2025, después de que la RFEF diese a conocer este martes el calendario de la competición. Los carballeses, encuadrados en el grupo 1 de Segunda RFEF, debutarán el domingo 1 de septiembre en el campo del CD Guijuelo y finalizarán la temporada también a domicilio, visitando al Rayo Cantabria el primer fin de semana de mayo de 2025.



En su regreso a Segunda RFEF, el primer encuentro en As Eiroas será en la segunda jornada ante el Real Avilés Industrial. Además, los rojillos afrontarán este temporada ocho derbis autonómicos, entre la primera y la segunda vuelta, ante Coruxo, Compostela, Fabril y Pontevedra. El primer duelo no se hará esperar, pues será ya en la tercera jornada en el campo del Coruxo. Luego tocarán tres derbis consecutivos, ante Compostela en As Eiroas (jornada 11), en Pasarón ante el Pontevedra (jornada 12) y en casa ante el filial del Deportivo (jornada 13), en los fines de semana del 10 al 24 de noviembre. En la segunda vuelta, estos choques serán en las jornadas 28, 29 y 30, entre el 23 de marzo y el 6 de abril.

Por otro lado, el Bergantiños afronta este miércoles su primer amistoso de la pretemporada. Será ante un rival de categoría superior como el Racing de Ferrol, en el marco del Trofeo Narón (20.15 horas).