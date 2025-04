El Concello inicia una recogida de firmas para reclamar la apertura del centro de día de Corcubión

El Concello de Corcubión ha iniciado una campaña de recogida de firmas entre los vecinos con el objetivo de mostrar a la Xunta el respaldo social a la demanda de la apertura del centro de día. Las firmas podrán realizarse tanto en los establecimientos comerciales y hosteleros del municipio como en los operativos que se organizarán en la Praza Castelao. Una vez recopiladas, serán entregadas a la Consellería de Política Social, de quien depende la apertura y puesta en marcha de este tipo de servicios asistenciales.



El alcalde de Corcubión, Xabier Domínguez Traba, explicó que esta acción se enmarca en la línea de trabajo que el equipo de gobierno está desarrollando desde el inicio del mandato. “Dende o equipo de goberno seguimos firmes co compromiso de abrir o Centro de Día e de que o Consorcio Galego de Benestar asuma a súa xestión, e volvemos a pedir unha cita coa conselleira de Política Social, que ata o de agora non tivo a ben recibirnos”, afirmó el regidor.



El manifiesto impulsado por el Concello incide en que la puesta en funcionamiento del centro no solo es una cuestión de justicia social, sino también una necesidad urgente para las familias del municipio.



“O pobo de Corcubión leva moito tempo esperando a que o goberno galego exerza as súas competencias en materia de servizos sociais, para que as persoas dependentes de grado 2 e 3 teñan a posibilidade de acudir a un centro especializado, e as familias teñan a tranquilidade de deixar aos seus maiores en mans de especialistas mentres concilian a súa vida laboral”, recoge el comunicado enviado desde el Concello. Desde el gobierno local se insiste en que la gestión del futuro centro debe ser íntegramente pública, como garantía de calidad y de acceso igualitario.



“É necesario que a Xunta xestione un Centro de Día público de calidade, para que ninguén quede atrás, e todos e todas teñan as mesmas posibilidades de acceder a este servizo, teñan a pensión que teñan, e sexa cal sexa a súa situación económica”, subraya el documento



El alcalde recordó que esta demanda cuenta con un amplio respaldo social, como se evidenció en la reunión informativa convocada el pasado 4 de abril en la Capela do Pilar, a la que asistieron numerosos vecinos y vecinas. “Existe un clamor do pobo de Corcubión demandando este servizo tan importante, tal e como vimos na reunión informativa celebrada o 4 de abril na Capela do Pilar, polo que pedimos á Xunta que non faga oídos xordos a esta reivindicación”, insistió Domínguez Traba.