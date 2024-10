La Xunta se compromete a vigilar el cumplimiento de la actividad industrial en Xeal

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, mantuvo este miércoles una reunión en Santiago con el comité de empresa de Xeal en las fábricas de Cee y Dumbría para abordar las demandas de los trabajadores y analizar la situación actual de la planta industrial.



Durante el encuentro, Lorenzana aseguró que la Xunta continuará supervisando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los actuales propietarios de Xeal en el proceso de compra, hace un año. La conselleira destacó que se evaluará especialmente “a execución do plan industrial no eido da ferroaleación nas plantas de Cee e Dumbría, e no de xeración eléctrica a través dos saltos de auga das centrais emprazadas nas concas do Xallas e Grande.”



La representante del gobierno gallego también se comprometió a llevar a cabo un seguimiento periódico de la situación de la factoría, asegurando un diálogo continuo y abierto con la empresa para garantizar la actividad industrial en la zona.



Este control, aseguraron fuentes autonómicas en un comunicado, permitirá evaluar cualquier novedad que pueda surgir y asegurar que los planes se implementen conforme a los objetivos establecidos.