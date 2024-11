Tributo a Queen para niños, danza y música en el Nadal Cultural de Cee

El Concello de Cee ha diseñado un amplio programa navideño pensado especialmente para los más pequeños, que ya arranca este domingo con el espectáculo “Os Bolechas tocan nunca gran orquestra”. La programación continuará hasta el 5 de enero, cuando los Reyes Magos pondrán el broche final en la tradicional cabalgata.



El jueves 5 habrá una fiesta de hinchables por la tarde, con juegos y animación que culminará con encedido de las luces, previsto para las 19.00 horas. Comienza así el programa oficial navideño en el que no faltará la música, danza, teatro, música, la magia y un tributo a Queen para niños, entre otras cosas.



El viernes 6 habrá un espectáculo de danza, Et Suseia Dana: O que non se ve, con coreografías tradicionales y contemporáneas. Al día siguiente, concierto con el grupo Caamaño & Ameixeiras para presentar su nuevo disco. El domingo 8 llegará uno de los espectáculos más destacados, Tributo a Queen for kids, un concierto exclusivo para los más pequeños con los grandes éxitos de este grupo.

El sábado 14 Etiqueta Negra presentará “Go home”, la función dirigida por Tito Asorey con David Amor y Josito Porto. La música continuará el martes 17 con el Festival de Nadal de la Escola de Música de Cee, y el viernes 20, gala exhibición del alumnado del Club Arte e Movemento.

Ludoteca infantil



La música volverá a ser protagonista el sábado 21 con Panxoliñas no Nadal a cargo de las Corales Polifónicas Costa da Morte y de Noia. Al día siguiente otro espectáculo musical para niños de todas las edades, El mundo de los muñecos. El lunes 23 será el turno del mago Antón con “Mil maxias máis”, con cuatro pases en la Rúa da Escola.



Al día siguiente se inaugurará la Ludoteca do Nadal en el polideportivo y permanecerá abierta hasta el 6 de enero, en horario de 11.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre y el 1 y 6 de enero sólo abrirá por la tarde. El aforo se distribuirá por turnos de una hora.