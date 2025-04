Fernando Castro Paredes, profesor no IES Fernando Blanco de Cee, gaña o Premio Galaxia de Novela 75 Anos

No Día do Libro, mércores 23 de abril, celebrouse, ás 11 h, na sede de Editorial Galaxia, unha rolda de prensa na que se deu a coñecer o fallo do Premio Galaxia de Novela 75 Anos, o galardón literario de maior

dotación económica en Galicia.

O xurado, presidido pola catedrática e conselleira da editorial, Dolores Vilavedra Fernández e composto por Marcos Calveiro, como secretario; Ramón Nicolás Rodríguez, escritor, profesor e crítico literario; Tensi

Gesteira Estévez, xornalista e crítica literaria; e Inma Otero Varela, escritora, profesora e crítica literaria; decidiu por maioría outorgar o premio á obra "O lanzador de coitelos", da autoría de Fernando Castro

Paredes.

A novela, segundo destacou o xurado, sobresae pola súa elevadísima calidade literaria e pola forma brillante na que está escrita, atrapando o lector nunha atmosfera desacougante. Enmarcada no xénero do thriller,

"O lanzador de coitelos" aborda cuestións complexas, como a memoria (individual e colectiva), a liberdade, a identidade e o control social levado ata extremos humillantes. O texto articúlase como un xogo

metaliterario e de máscaras, no que se reivindica tamén a relación entre a arte e o fracaso.

Por outra banda, o xurado quixo destacar tamén a numerosa participación e o alto grao de calidade das obras concorrentes.

Na rolda de prensa participaron Dolores Vilavedra, presidenta do xurado; Xosé M. Soutullo, director de Editorial Galaxia; Marcos Calveiro, mdirector de Edicións; e o gañador, Fernando Castro Paredes. Fernando Castro Paredes sinalou que "en ningún momento pensou que este texto puidese ter un recoñecemento desta embergadura", o que tildou como "un premio histórico", poñendo en valor "o orgullo inmenso que sente por poder recibir este galardón".

Dolores Vilavedra destacou durante a súa intervención que o xurado seleccionado "representa un abano interxeracional diverso, no que houbo moito intercambio de puntos de vista; facéndose presente a voz das novas xeracións, e tamén unha diversidade e pluralidade de criterio". Xosé M. Soutullo fixo fincapé en que "o premio será presentado no Hotel Compostela, en Santiago, porque alí foi cando o 25 de xullo de 1950, tivo lugar a asamblea de constitución de Galaxia".

Marcos Calveiro puxo en valor a alta calidade literaria da obra.