Empieza el curso con protestas por los recortes en la Costa da Morte

Numerosas personas participaron ayer en la concentración en Cee para denunciar los recortes educativos en la Costa da Morte. La protesta fue convocada por la Confederación de Anpas Galegas, entre las que se encuentran la Federación Provincial y de la Costa da Morte que preside Maica Cacheiro, la encargada de leer un comunicado para denunciar la situación.



Cacheiro subrayó que la comarca es de nuevo una de las zonas más castigadas “pola política de recortes da Consellería”, que afecta especialmente a la reducción de profesorado especialista en Audición y Lenguaje (AL) y Pedagogía Terapéutica (PT), lo que provoca que no se atienda adecuadamente al alumnado con necesidades educativas. “A atención á diversidade parece que non ten cabida, que non importa para a Consellería, cando o alumnado con necesidades educativas é prioridade para os centros”, añadió la representante comarcal.

En el CEIP Areouta de Sardiñeiro, en Fisterra, los padres han decidido no enviar este miércoles sus hijos a clases en protesta por los recortes del centro. Desde la ANPA denuncian que se ha suprimido una plaza de PT y así no se pueden hacer los desdobles necesarios, además de incumplir la ratio al tener a 16 alumnos entre primero y sexto de Primaria agrupados en la misma aula. Con el acuerdo firmado, el máximo sería de 10.