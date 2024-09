Concentración por los recortes en el CEIP Vila de Cee

La ANPA del CEIP Vila de Cee, en esta misma localidad, convoca una concentración para esta tarde de martes para denunciar los recortes en el centro escolar de cara a este curso que comienza mañana. Será a las 19.00 horas en la Praza 8 de Marzo.



Los padres denuncian que la situación es “insostible”, ya que no se cumple la normativa sobre la ratio de alumnos en el aula. “Inicialmente íase contar con un profesional máis de educación primaria, ó non cumplir cos requisitos previos, pero a 4 días de empezar o colexio enterámonos de que nin sequera este acordo excepcional de mínimos se vai cumprir, algo que nos parece intolerable”, indica una portavoz del ANPA.

Destacan que los recortes afectan a todo el centro, pero especialmente a cuatro cursos de Primaria. Denuncian, además, que la reducción de horas lectivas del profesorado no se acompaña del incremento de profesorado.