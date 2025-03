Más de 350 personas en el concurso de Entroido de Cee

Cee pondrá mañana el broche de oro al Entroido con un multitudinario concurso de disfraces en el que participarán un total de 10 comparsas llegadas de los concellos de Fisterra, Muros, Camariñas, Porto do Son, Corcubión, Vimianzo y también Cee. En total serán más de 350 personas que desfilarán por las calles de la localidad, entre comparsas, carrozas, individuales y parejas.



Si el tiempo lo permite el desfile comenzará a las 16.30 horas para finalizar el concurso en el pabellón municipal. En caso de lluvia todos los actos serán el polideportivo. En total se repartirán 5.600 euros en premios “o que o converten no concurso máis importante da Costa da Morte”, según indican desde el Concello.



Las comparsas participantes pertenecen a las agrupaciones O campo do Bo Rollo (Corcubión), Os de Sempre (Porto do Son), Brincaluania (Muros), Asociación Cultural Mocatriz (Vimianzo), Asociación Deportiva Cultural Rapacollóns (Fisterra), Enjominados de See (Cee), Asociación Cultural Os da Charca (Fisterra), Asociación Cultural Cultural do Cansorriño, Os Trotamúsicos (Fisterra) y D´Jarana (Louro).

Concurso Baíñas-Vimianzo



Además, todas ellas menos Rapacollóns y O Campo do Bo Rollo competirán también en la categoría de carrozas. En el apartado de parejas hay cinco participantes y otros tantos en la categoría individual. La mayoría de las comparsas ya participaron en otros concursos de la comarca, cosechado diferentes premios.



El de Cee es el penúltimo concurso del Entroido de la comarca, ya que esa misma noche se celebra en la localidad de Baíñas, en Vimianzo. El desfile comenzará a las 20.30 y una hora después está prevista la llegada al pabellón. En total se repartirán 2.870 euros en premios, con 1.000 euros para la primera comparsa. También habrá lacón con grelos, pan, vino y filloas a 12 euros la ración.

El Entroido culmina el fin de semana con la Mikaela de Buño y el Faustino de Malpica.