Vecinos de Xoane y Cances exigen una respuesta de la Xunta a sus peticiones

Los vecinos de Xoane da Estrada y Cances, en Carballo, volvieron a manifestarse la tarde de este viernes, esta vez para exigir a la Xunta una respuesta a las demandas respecto a las obras de mejora previstas en la AC-414, que fueron paralizadas hace ya un mes por los propios vecinos.



Uno de los portavoces de los afectados explicó que, tal y como se acordó en su momento, los técnicos del Concello de Carballo estuvieron en la zona para comprobar el estado de la carretera autonómica y recoger todas las demandas vecinales, que ya se trasladaron a los técnicos de la Xunta. Sin embargo, los carballeses nada han sabido hasta el momento de la administración autonómica. De allí que esta tercera manifestación se haya celebrado bajo el lema “Queremos respostas en non tantan voltas”.



Ataviados con chalecos y portando pancartas, pitos y cornetas, más de un centenar de vecinos de estas localidades carballeses marcharon desde la rotonda de Xoane da Estrada hasta la glorieta de Punta del Este, a la dieron varias vueltas, lo que obligó a cerrar la zona y causó importantes retenciones en una de las entradas a Carballo desde la autovía y en la salida hacia Malpica. Además de los afectados, también estuvo presente en la manifestación el concejal y diputado gallego, Daniel Pérez.



Esta no será la última protesta que realizarán. Los afectados avisan que seguirán con las movilizaciones mientras no tengan una repuesta de la Xunta a sus demandas, que no son otras que el arreglo integral de la AC-414.