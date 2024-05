Los vecinos de Xoane y Cances advierten: “Non permitiremos as obras se non se fan en condicións”

Más de un centenar de vecinos de Xoane y Cances se manifestaron esta tarde para mostrar su rechazo a la manera en la que se harán las obras de acondicionamiento de la AC-414 –travesía autonómica que pasa por ambas localidades carballesas– y advirtieron que “non permitiremos as obras se non se fan en condicións”.



Armados con carteles, chalecos, tapas de potas, tambores y megáfonos, los afectados por el proyecto de la Xunta cerraron el acceso a la travesía, en la rotonda del Hotel Punta del Este y reclamaron a la Xunta que escuche sus demandas. Algunas de ellas ya las dejaban claro en los carteles en los que se leía: “Estrada fresada e sen baches”, “Estrada en condicións, sen baches e con sendas para peóns”, “Temos dereito a camiñar por sendas sen perigar”.



Una de las portavoces de los afectados, Patricia Lage, explicaba que es la primera obra de acondicionamiento que el gobierno autonómico hace desde que se construyó la vía, pero que el proyecto no responde a las necesidades reales ni de la carretera ni de los vecinos. “Non estamos de acordo con o proxecto. Non van rebaixar toda a vía como se acordou, non se contemplan os aparcamentos nin tampouco a construción dunha senda nin beirarrúas, que é o mínimo que deben facer porque é o que se está facendo noutras estradas”.

Un grupo de vecinos, portando la pancarta principal de la protesta que tuvo lugar en la AC-414 | MAREMA



La vecina de Xoane recuerda que con las capas de asfalto que se han colocado en la travesía con el paso de los años, “as casas en Xoane da Estrada están practicamente enterradas” y que los vecinos no puedan desplazarse andando sin correr un grave peligro porque no tienen espacio en la calzada. “Non podemos saír da porta para fóra porque non temos unha beiravía mínima”, afirma.



Además, destaca que el desgaste que ha sufrido la carretera –por la que pasa tráfico pesado y vehículos agrícolas–, y la falta de mantenimiento, hacen insuficiente un proyecto que solo contempla el asfaltado. “Botar unha capa de asfalto non soluciona o problema porque a travesía está en tan mal estado e as fochancas teñen tanta profundidade que o ano que vén a estrada volverá estar destrozada”, apunta.

Por ello, reclaman los vecinos que el proyecto incluya el fresado de la integridad de la vía y, allí donde hay viviendas, que el fresado sea de más de cinco centímetros para, después, asfaltar toda la carretera y los aparcamientos y construir las sendas o aceras.

Los afectados con los carteles, durante la protesta | MAREMA



“Non estamos dispostos a permitir que non se arranxe a estrada en condicións. Por iso pedimos que se revise o proxecto e que se ten que facer un novo, que se faga”, sentencia Lage. Es algo que, insiste, debe hacerse con urgencia porque, sino, el invierno será “catastrófico”. Además de las demandas de los afectados de Xoane da Estrada, los vecinos de la parroquia de Cances también exigen el arreglo integral de toda la vía que pasa por su parroquia, incluido el núcleo de Vilariño, que queda fuera del proyecto. También reclaman la construcción de una senda entre Vilariño y Cances Grande, ya que los vecinos solo pueden desplazarse entre ambas zonas en coche.



Para exponer sus demandas a la Xunta solicitaron una reunión, pero tras el encuentro del alcalde Evencio Ferrero con la delegada Belén do Campo, el Concello de Carballo será el que haga llegar estas cuestiones al gobierno gallego. Por ello, hoy mismo se desplazó un técnico municipal para evaluar las necesidades que hay en el vial y recoger las demandas de los vecinos, con lo que hará un informe que se enviará a la Xunta. En base a la repuesta autonómica, plantearán nuevas protestas.