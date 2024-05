Los vecinos de Cances exigen a la Xunta que arregle la travesía hasta Vilariño

Las obras de acondicionamiento de la carretera AC-414 que la Xunta tenía previsto poner en marcha a principios de esta semana, mantiene en pie de guerra a los vecinos de las parroquias carballesas de Goiáns y Cances. En esta última, el Consello Parroquial se reunió la noche del viernes para tratar el tema –tras la movilización llevada a cabo el lunes por los vecinos de Xoane que lograron paralizar el inicio de los trabajos– e informarse además sobre proyecto previsto, del que no tenían conocimiento.



Para su sorpresa, el proyecto de obra que ejecutará la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) a su paso por Cances, no contempla el arreglo de toda la travesía, solo de una parte, que no incluye el núcleo de Vilariño. Según explicó Fran Méndez, miembro del Consello Parroquial, los vecinos de este núcleo de Cances pensaban que, al menos, se asfaltaría la carretera en esta zona y se enteraron en la reunión “que allí no se hará nada”.



“En Cances Grande el proyecto de la Xunta contempla fresar la vía y asfaltarla, pero solo la zona de circulación de coches, no incluye los aparcamientos. Además queda sin acondicionamiento todo Vilariño, en donde la carretera también está en mal estado”, señala Méndez. “Se queda prácticamente la mitad de Cances sin hacer”, apunta.



Así, desde el Consello Parroquial solicitan a la Xunta –”que no se ha pronunciado desde que se paralizaron las obras”– que se siente a hablar con los vecinos y con el Concello para que los trabajos que se plantean se extiendan a toda la travesía y que incluya los aparcamientos.



“Llevan quince años sin actuar en la carretera y lo que queremos es que si hacen algo, que lo hagan bien y que se trate por igual a todos los vecinos, porque aquí en Cances no hay vecinos de primera y de segunda. O es para todos o para ninguno”, afirma.



Además avisa que al igual que en Xoane, los vecinos de Cances no permitirán que comiencen las obras hasta que éstas no se ajusten a las demandas y necesidades de la zona.



A la reunión del Consello Parroquial fue invitado el Ayuntamiento, que estuvo representado por los concejales Daniel Pérez y Luis Lamas. Fue precisamente la municipalidad la que consiguió el proyecto de la obra a través de la Xunta y los que explicaron a los vecinos cómo estaba previsto realizar los trabajos. Al respecto, Pérez indicó que en el proyecto de obra está claro que el fresado se tiene que realizar en todo el ancho de la vía y no solo para los bordes laterales, como la empresa encargada de las obras aseguró el lunes. Los concejales explicaron que al tratarse de una vía autonómica, el Concello no tiene competencias, si bien pueden tratar de mediar.

La AC-414 a su paso por Xoane está en muy mal estado, con numerosos baches y grietas | Raúl López

Reunión en Xoane

Hoy a las 12 horas está previsto que también se reúnan los vecinos de Xoane, en la escuela unitaria. Al igual que se hizo en Cances, explicarán la situación y acordarán las medidas a tomar.



En Xoane, que es el tramo de la AC-414 que está en peor estado, los vecinos exigen que se cumpla con el proyecto presentado en su momento. Es decir, que en los tramos con viviendas se realice el fresado de toda la vía y después se aplique la capa de aglomerado porque, de otra manera, la carretera quedaría demasiado alta lo que ocasionaría problemas en los accesos y los días de lluvia.