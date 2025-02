Último día para anotarse en el Cocido de Sofán, con 800 entradas vendidas

La asociación de vecinos San Salvador de Sofán, de Carballo, emplaza a los vecinos y allegados a sumarse a su VIII Festa do Cocido. Será el sábado 1 de marzo en el pabellón polideportivo de A Gándara, de Sofán.

Desde las 13.00 horas habrá baile vermú, concurso de disfraces, sorteos variados y concurso de disfraces. Luego del baile de mediodía la empresa de gastronomía Pulpeira Luis Guerra se encarga del servicio de un macrococido. Los socios de la entidad abonarán 22 euros; no socios 38 euros; menores de 5 años, gratis; socios hasta 12 años, y no socios hasta12 años, 19 euros.



Este martes 25 se cierra el plazo de anotaciones con límites de aforo. En la actualidad existen unas 800 entradas vendidas, y el año pasado se sumaron unas 900 personas. Los interesados deben contactar con la junta directiva.



La parte musical y de animación de la velada corresponde a las actuaciones de Laura Añón, JJ Compota, Ángel Sevilla, Frankstone, Fátima Pego, discojkey Luciano Macaro y dúo Matices. A las actividades contribuye con su colaboración el Concello de Carballo.