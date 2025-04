Tres nuevas empresas del polígono de Carballo tendrán bonificaciones fiscales

El pleno de Carballo dio vía libre por unanimidad a la bonificación fiscal del 95% del ICIO, IBI e IAE, a tres empresas que se instalarán en el polígono de Bértoa. Se beneficiarán de estas bonificaciones Pulidos Galicia, que hará una inversión de 264.000 euros,; Jumava Maquinaria, que tienen en ejecución una nave presupuestada en 346.000 euros y Tubanor Instalaciones (300.000 euros).



Son proyectos que ya están en ejecución en parcelas adjudicadas en años anteriores, según explicó el alcalde que, pese a la buena noticia que supone que más empresas se instalen en el polígono carballés lamentó que “Carballo neste momento non dispoña dun só metro de chan industrial a pesar de alertalo. O tempo terminou por darnos a razón aínda que non pensamos que iso sexa unha boa noticia para o concello”. Los socialistas también votaron a favor. Mari Carmen Vila se congratuló “que aínda siga habendo esa iniciativa particular para esgotar o chan industrial do polígono, pero tal e como dixemos na comisión, a ver se se pode facer un esforzo para seguir ampliando o polígono porque cada vez estamos máis mermados de chan industrial”.



Los populares también votaron a favor, aunque sin debate. Este fue el tema más importante de una sesión breve que apenas duró una media hora y en el que hubo escaso debate y, el que hubo, se centro en las preguntas realizadas por el grupo popular.

Centro de salud

El PP llevó al pleno tres preguntas, una de ella relacionada con la suspensión de los plazos, hasta el 20 de abril, para ejecutar las obras de urbanización de la parcela en la que se ubicará la ampliación del centro de salud.



El portavoz popular Rubén Lorenzo preguntó al gobierno si consideraba justificada la suspensión del plazo, qué previsión tienen el ejecutivo para la finalización de las obras y puesta a disposición de la parcela a la Consellería de Sanidade.



En respuesta, Ferrero dijo que los conservadores estaban confundidos al entender que las obras de urbanización “é o paso previo aos pasos necesarios que ten que dar a Consellería de Sanidade”. En este sentido, recordó que el 19 de diciembre de 2024 el Concello de Carballo entregó al departamento autonómico todos los requerimientos solicitados y, hasta ahora no han tenido respuesta. “A parcela está no rexistro da propiedade, sufriu a modificación catastral, e tamén se fixeron agrupacións de parcelas. O Concello quere deixar constancia de que nestes momentos correspóndelle exclusivamente a Sanidade avanzar e dar pasos e gustaríanos que fose inmediatos”, argumentó el alcalde, insistiendo en que la Consellería ya dispone de la parcela y que un retraso en las obras de urbanización debido a la suspensión recomendada por los propios técnicos, no va a condicionar que desde Sanidade se contrate el proyecto de la obra y liciten las mismas.



“A Consellería de Sanidade xa dispón da parcela desde o 19 de decembro de 2024, co que teñen a competencia administrativa suficiente para poñerse a traballar e facelo de inmediato. Quen fixo todos os traballos ata o de agora foi o Concello de Carballo”, zanjo Ferrero, asegurando que la urbanización de la parcela estará lista este año.

Más temas

El PP también se hizo eco del mal estado del firme en un tramo de la travesía de Malpica en donde se realizaron obras de aglomerado, y desde el gobierno se indicó que ya había dado aviso a la empresa. También preguntaron a los movimientos realizados por el Concello respecto a las edificaciones antiguas que estaban en mal estado y de las que se habían desprendido lozas y cascotes, “máis aló de poñer vallas e cintas”.



El concejal Juan Seoane respondió que “limitar a actuación do Concello a poñer unhas vallas é descoñecer bastante o funcionamento dos servizos municipais”. Explicó que “as vallas colócanse por precaución para evitar males maiores. Pero desde os servizos municipais elabóranse infórmelos pertinente, trasládanselle á propiedade e fanse os requirimentos para que solucionen o problema. Este ano houbo varios casos que levaban moito tempo con deficiencias e que foi posible resolvelo”.



En el pleno también se aprobó con los votos del gobierno y las abstención de la oposición el expediente de crédito por poco más de 80.000 euros para pagar facturas del pasado año, la compatibilidad de la psicóloga de la Unidad de Conductas Adictivas para trabajar en el sector privado (por unanimidad), y la revisión del precio del contrato de la basura hasta los 904.000 euros, lo que supone una minoración del importe anual que debe pagar el Concello por la concesión, según resaltó el alcalde.