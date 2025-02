Los trabajos de remodelación del puente de la calle Fomento entran en su última fase

Las obras de la remodelación del puente de la calle Fomento de Carballo que está ejecutando Augas de Galicia para reducir el riesgo de inundaciones en la zona entraron ya en su fase final. Aunque todavía queda por lo menos un mes de trabajos, la parte más importante del proyecto, que es la instalación de la nueva estructura, está muy avanzada.



El puente ya está hormigonado, lo que es un gran avance de cara a su apertura al tráfico peatonal –si se sigue el mismo proceso que en las obras de la calle Sol–, que sería lo más importante para los comercios y vecinos del entorno que desde finales de septiembre están sufriendo las consecuencias económicas del cierre del paso. No obstante, aún queda mucho trabajo por delante, como el asfaltado o la ejecución de las aceras. En el paseo deben completarse las motas de contención para elevar la cota de rebosamiento, así como los accesos al puente, sobre todo desde el parque de San Martiño, ya que la anterior escalera que permitía subir hasta la calle fue eliminada.



El nuevo puente está compuesto por ocho vigas de hormigón pretensado doble de más de 22 metros de longitud y anchura de algo más de cuadro metros, dividida en dos carriles y dos aceras, si bien la previsión a corto plazo es que esta calle pase a ser de sentido único.



Con este nuevo puente y la eliminación del edificio que invadía el río se aumentó la sección disponible en una longitud de 121 metros en el margen derecho y 158 metros en el izquierdo. El plazo de finalización oficial de los trabajos es de ocho meses, por lo que en marzo, si el tiempo acompaña, la obra debería estar finalizada o, al menos, el puente abierto al tráfico.



Una vez que finalice esta remodelación, a Augas de Galicia solo le quedaría pendiente la actuación de A Cepeira, que en teoría se ejecutará este año, si bien aún no ha trascendido la fecha de inicio de los trabajos. Con este proyecto se prevé construir un canal de desagüe del río donde enlaza la autovía con la carretera comarcal, en lo que invertirá más de 1,2 millones de euros.



Así, con la remodelación de los puentes de A Milagrosa y de la calle Fomento, además de las actuaciones que se llevaron a cabo en el parque de San Martiño y en Muíño do Quinto, Carballo ha destacado como modelo para intentar reducir el riesgo de inundaciones. De hecho, como afirmaron en su momento desde Augas de Galicia, es de los pocos municipios gallegos que ha hecho los deberes en este sentido.

Puente de San Martiño

Fuera de las obras para reducir el riesgo de inundaciones, también quedaría pendiente la actuación en el puente del puente de San Martiño.



Cabe recordar que, según anunció la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en una visita que realizó en agosto a la zona de actuaciones, Augas de Galicia está preparando la redacción de este proyecto. Este puente, cuya altura es insuficiente para dar salida al agua en los momentos de crecida, no será remodelado una vez que sea derribado, sino que se construirá otro entre la calle San Xoán Bautista y la calle Deza.

Aún no hay fecha para la puesta en marcha de esta obra, pero teniendo en cuenta que aún está en tramitación la redacción del proyecto, la obra no empezará, al menos hasta bien entrado el próximo año, como mínimo. Tampoco ha trascendido el presupuesto desde el anuncio de la actuación.



Tras Carballo, la atención de Augas se centrará en Ponteceso, en donde invertirá dos millones de euros para la construcción y ampliación de varios puentes en el municipio. Cabe recordar que la última actualización del Plan de gestión de riesgo de inundaciones amplía en 3,7 kilómetros la zona inundable del municipio, incluyendo los regatos Cruceiro y Pouso.