La Costa da Morte trata de recuperar la normalidad con algunos servicios todavía afectados

Después de una jornada sin luz, internet ni teléfono que hizo a muchos temer lo peor y rememorar la excepcionalidad de la pandemia, la Costa da Morte fue retomando este martes la normalidad, aunque con algunos servicios todavía afectados por el apagón. El suministro eléctrico y el internet (datos móviles) se recuperó, poco a poco, a lo largo de la noche y primera hora de la mañana en distintos puntos de la comarca. En Carballo, al igual que en A Coruña, la luz volvió sobre la 1.15 horas, mientras en Vimianzo fue sobre las 3.30. En otros concellos más pequeños, como Malpica, las primeras señales de internet móvil se recuperaron poco antes de las siete de la mañana y, unos minutos después, la luz.



No obstante, durante la jornada de este martes seguían afectados los servicios de telefonía, tanto de empresas como de los servicios públicos. En Zas, por ejemplo, seguían sin estar operativos los teléfonos del Centro de Salud y de las oficinas municipales. Tampoco tenían teléfono fijo operativo algunas tiendas, empresas de mantenimiento de ascensores ni los colegios.



Fue precisamente en los centros educativos donde hubo un poco más de caos en la vuelta a la normalidad debido a las informaciones contradictorias de la Xunta y el gobierno Central. Desde el gobierno autonómico se informó a todos los padres en la madrugada a través del sistema Abalar que debido al apagón se cancelaba toda la actividad docente y el transporte escolar este martes. No obstante, el presidente del Gobierno anunció que los colegios debían abrir. “É unha confusión total. A min nun principio dixéronme que non fose ao cole e despois xa me informaron que tiña que ir”, explica una de las docentes, haciéndose eco de las quejas del profesorado por la falta de información actualizada por parte de la Consellería de Educación.



Desde el departamento autonómico, indicaron que se envió una comunicación a todos los equipos directivos a primera hora de la mañana ante la posibilidad de hacerlo el lunes, informando que si bien estaba cancelada toda la actividad lectiva y el transporte, los centros educativos debían permanecer abiertos para el alumnado que pudiera acudir en caso de precisarlo por temas de conciliación. Así, colegios como el Fogar y el instituto Alfredo Brañas de Carballo estuvieron abiertos para recibir al alumnado, que fue mínimo, al igual que el resto de los centros de la Costa da Morte.



En los juzgados, el Registro Civil de Carballo no pudo atender las citas porque aún no había recuperado el sistema, por lo que las personas que acudieron para hacer los trámites tendrán que volver a ser citadas. También trataban de recuperar la normalidad los centros de salud. La caída de los sistemas el lunes provocó que las gestiones relacionadas con petición de citas, traslados o acceso al historial médico no pudiera procesarse.

Empresas y concellos

Asimismo, en el polígono de Carballo la actividad se recuperó “en líneas generales”, según informó el gerente, Pablo Rodríguez. Indicó, sin embargo, que “algunas empresas tienen que reprogramar sus máquinas y algunas otras (pocas) siguen sin internet ni telefonía”. Respecto a las consecuencias económicas por el parón de la actividad, explica que aún no se han evaluado los daños del apagón.



También abrieron los supermercados, aunque algunos se vieron más afectados que otros. En grandes superficies como el Hipermercado Gadis y el Mercadona de Carballo, los generadores eléctricos permitieron mantener la actividad durante toda la tarde del lunes y este martes siguieron funcionando sin contratiempos. En el Familia o el Froiz volvieron a abrir sus puertas con normalidad durante la mañana después de cerrar por el apagón, y en el Aliprox de Malpica abrieron un poco más tarde de lo habitual para retirar todo los congelados que estaban dañados. La buena noticia es que las cámaras frigoríficas aguantaron y solo perdieron el helado, minimizando así las pérdidas. Son precisamente las heladerías las que más han sufrido las consecuencias del apagón, perdiendo en gran medida todos sus productos, por lo que las carballesas no pudieron retomar su actividad este martes.



Por otro lado, la incertidumbre que ocasionó el apagón histórico del lunes agotó el gasoil en algunas gasolineras carballesas. Ya durante la tarde del lunes había colas importantes de vehículos intentando repostar, dejando sin combustible a las estaciones de servicio hasta esta tarde.



En cuanto a los servicios municipales, todos los concellos y las instalaciones municipales están plenamente operativas. No obstante, la falta de suministro eléctrico ocasionó algunos problemas en el abastecimiento de agua. En Laxe, avisaron a los vecinos que debido al corte eléctrico el agua proveniente de la traída municipal podría estar turbia, pero pidieron tranquilidad. “As analíticas realizadas polo servizo municipal de augas confirman que a auga sigue sendo potable e totalmente apta para o consumo. Desde o Concello seguiremos a facer controis necesarios”, informaron fuentes municipales en sus redes sociales.