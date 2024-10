La tasa por recogida de la basura subirá casi un 50% el próximo año en Carballo

El Concello de Carballo aumentará en casi un 50% la tasa por el servicio de recogida de basura el próximo ejercicio. Así lo anunciaron este viernes el alcalde Evencio Ferrero, y la concejala de Facenda, Belén Lendoiro, en la comparecencia para informar sobre los asuntos que se debatirán el próximo lunes en el pleno.



El tema más importante será precisamente la subida del recibo de la basura que casi con seguridad será lo que centrará el debate, debido al incremento sustancial que sufrirá. Así, el próximo año, los carballeses que residan –o tengan vivienda– en el casco urbano pasarán a pagar 96,10 euros al año, lo que supone un incremento de 31,82 euros respecto a lo que pagaban hasta ahora. En el rural, el recibo subirá hasta los 76,88 euros, lo que son 25,44 euros anuales a mayores por la prestación del servicio.



El regidor reconoció que se trata de un “incremento importante” pero también que es “ineludible”. Las razones de la subida, según argumenta el gobierno municipal, son dos: la nueva ley estatal de residuos y el aumento del canon de Sogama. “A lei obriga e Sogama empuxa”, manifestó Ferrero al respecto.



En concreto, ambas cuestiones “obrigarán a todos os concellos galegos a subir as taxas, xa que a partir do ano 2025 todos os gastos derivados da xestión de residuos terán que ser asumidos de xeito íntegro polos usuarios e usuarias, sen posibilidade de que os concellos asuman, como viñan facendo, un posible déficit do servizo”, según explican fuentes municipales.

Déficit

En el caso de Carballo, el déficit que asumía el Concello tras la subida del canon de Sogama en julio era de 326.000 euros. Con las tasas congeladas, el déficit superaría el medio millón de euros a partir del próximo año. En este sentido, recordaron los representantes municipales que los concellos adscritos a Sogama ahora tienen que pagar 88 euros por cada tonelada de residuos que envían a tratamiento a Cerceda (antes de julio eran 68 euros) y que a partir de enero este canon subirá a los 108 euros.



De allí que, para cubrir el gasto, el recibo que pagan los carballeses deba incrementarse en un 50 por ciento el próximo año. Asimismo, desde el gobierno municipal indican que de no aplicarse la nueva ley que obliga a que los servicios públicos deben autofinanciarse, el Concello no podría acceder a ninguna subvención de carácter estatal.



Pese a este importante incremento que no dejará indiferente a los vecinos, desde el Concello defienden que el recibo por el servicio de basura de Carballo sigue siendo de los más bajos en comparación a municipios similares en población. Pusieron como ejemplo los casos de Arteixo –donde todos los vecinos pagan 127 euros al año–; de los concellos del Consorcio das Mariñas –cuyos vecinos asumirán un recibo anual de 169 euros en 2025– o Narón, donde ya en la actualidad se pagan 110 euros al año.



Los particulares no serán los únicos que sufran este incremento. Los comercios que más producen residuos (supermercados, grandes restaurantes o superficios comerciales) pagarán más, manteniendo el criterio “quen máis contamina, máis paga”.



Para ello, se revaluaron los coeficientes, explicó la concejala de Facenda. Pero no todas las empresas pagarán más. De hecho, con la revisión de la ordenanza fiscal, las empresas manufactureras abonarán menos por la tasa municipal que hasta ahora.