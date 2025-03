Sesión sobre primeiros auxilios en MercaEscola

A nova edición de MercaEscola, o programa formativo e informativo para persoas adultas comezou este luns en Carballo cunha sesión sobre primeiros auxilios, coa colaboración do alumnado do curso de atención a persoas dependentes en institucións sociais. O programa, que promove a Concellería de Feiras e Mercados, continuará ata o vindeiro 26 de maio.



A seguinte sesión será o 17 de marzo co servicio municipal de control de pragas. Os técnicos falarán sobre as diferentes iniciativas que se levan a cabo no concello para controlar as pragas, desde a vespa velutina ata traballos de desratización ou desinfeccións.



O 24 de marzo haberá un obradoiro sobre sexualidade onde a educadora social e sexóloga Cintia González abordará os mitos, prexuízos, hábitos de coidado e saúde sexual.



En total son una ducia de actividades repartidas en tres bloques principais, consumo, saúde e medio ambiente. Este ano incorpórase como novidade o “café con”, no que se contará coa profesora da Universidade de A Coruña e investigadora Verónica Bolón, experta en Intelixencia Artificial.

Todas as prazas dispoñibles foron cubertas ás poucas horas de que se abrise o prazo para anotarse, o que indica a boa acollida que ten este programa municipal