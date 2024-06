El San Xoán se despide a lo grande con fuegos y conciertos multitudinarios

El San Xoán de Carballo se despide a lo grande, con actos multitudinarios, al igual que ocurrió durante toda la semana. La noche del viernes comenzó con un multitudinario concierto en la Praza do Concello, con los muradanos The Rapants, que hicieron cantar y bailar a un público totalmente entregado. Al finalizar era el momento de los fuegos artificiales, a cargo de la empresa Rocha Areas, que se pudieron contemplar desde diferentes puntos de la localidad y que supusieron un verdadero espectáculo para los sentidos.

Después de la una de la madrugada la música volvió a la Praza do Concello con el último concierto del dúo de dj, Galician Army, también seguido por numerosas personas.



La música fue la principal protagonista durante las fiestas del San Xoán y ayer volvía a serlo por partida doble. Primero se celebró la edición número 26 de la Mostra de Habaneras organizada por la Coral Polifónica de Bergantiños, que contó con la participación de las corales Areosa de Narón y la del centro social de Marín, además de la propia anfitriona. Además, esta estrenó la “Habanera das Sisargas”, de Suso Méndez y acompañada de la guitarra de Luis Curras, profesor del Conservatorio de Carballo. La pieza estuvo dedicada a la directora de la agrupación, Gloria Pardines, y fue muy aplaudida. También estaba previsto un concierto de la Banda Municipal del CMUS en la plaza,, con un repaso a las mejores bandas sonoras de la historia.

Festa do Bosque



Las fiestas de San Xoán se clausuran hoy de forma oficial con la Festa do Bosque, que reunirá a familias y amigos durante la jornada. Habrá música con O tren da unha, juegos populares, concurso de sobremesas y el original campeonato de la bajada de barcos de papel por el Anllóns.