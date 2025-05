La restauración de la mina del Monte Neme arrancará en septiembre

El inicio de las obras de restauración ambiental de la antigua explotación minera del Monte Neme ya tienen previsión de inicio. Será, en principio, en el mes de septiembre cuando los trabajos que se llevan esperando más de una década se pondrá en marcha, con la intención de que el proyecto esté finalizado en junio del próximo año.



Según informó este jueves la Consellería de Economía e Industrial, el Diario Oficial de Galicia publicará mañana el anuncio de licitación de las obras, que tendrán un coste de 1,6 millones de euros.



En el caso de Carballo, los trabajos afectarán a una superficie de 16.562 metros cuadrados, lo que representa el 23,51% de la actuación y una inversión de 268.122 euros. El grueso de la actuación y de los 1,6 millones de euros que en total costarán los trabajos se realizarán en la parte malpicana de la mina. La regeneración del Monte Neme se llevará a cabo con fondos europeos Next Generation, concedidos en vista de que la actuación forma parte de uno “dos obxectivos da Axenda Galega de Minería Sostible 2030, que recolle no seu conxunto de medidas a recuperación ambiental de antigos emprazamentos mineiros en liña co compromiso da Xunta coa sustentabilidade no sector. Con este fin, Galicia presentou varios proxectos para optar aos fondos Next Generation por un total de 3,5 millóns de euros, entre os que figura Monte Neme”.

Actuación

Según el proyecto presentado hace ya más de tres años, las actuaciones de restauración se centrarán en diversas labores que permitirán la recuperación paisajística y ambiental de la zona. Se procederá a la demolición de estructuras de hormigón y a la retirada de los rellenos en el área de las antiguas instalaciones mineras, utilizando el material estéril en el relleno de balsas activas y gestionando los residuos restantes a través de un operador autorizado. Posteriormente, se llevará a cabo un aporte de tierra vegetal y se plantará una cubierta herbácea para favorecer la regeneración del suelo.



Asimismo, los taludes de los pozos de explotación serán saneados mediante la construcción de una berma intermedia, lo que permitirá mejorar la estabilidad del terreno y reducir su inclinación. Para consolidar la capa superficial del suelo, se realizará una hidrosiembra con especies arbustivas y herbáceas adaptadas al entorno, promoviendo así la recuperación natural del área.



También se llevarán a cabo movimientos de tierras para modificar las pendientes de la antigua balsa situada al oeste, eliminando acumulaciones de agua mediante sistemas de drenaje y reforzando la vegetación con nuevas plantaciones de cubierta herbácea. El objetivo es recuperar “a súa biodiversidade e transformalo nun sumidoiro natural de carbono”, explican fuentes de la Consellería.



El proceso de licitación anunciado por la Consellería es el último paso de un largo trámite administrativo que empezó en febrero de 2014 a raíz de los importantes daños causados por la rotura de una de las balsas de la antigua cantera, que descargó casi 24.000 metros cúbicos de agua sobre las localidades de Razo da Costa (Carballo) y Aviño (Malpica).



La rotura de la balsa se produjo en una zona que permitió que el agua se distribuyera entre ambos municipios –bajando por un regato y por la carretera de Aviño– lo que impidió que hubiera daños personales que lamentar, pero pudo haberse convertido en una catástrofe. Este suceso sirvió de aviso a la administración para ponerse manos a la obra y trabajar en el cierre definitivo. Desde la Xunta recordaron que desde entonces Xunta, ante la ausencia de la empresa, asumió la responsabilidad de mantener la zona afectada por las labores mineras que se dejó de trabajar para garantizar la seguridad en la zona, impidiendo el acceso, con inversiones que ascienden a más de 250.000 euros.