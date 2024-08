La recogida de basura de Carballo se reactiva sin visos de acuerdo

El servicio de recogida de basura de Carballo vuelve a funcionar desde ayer con normalidad una vez finalizada la tercera huelga convocada por los trabajadores para exigir mejoras salariales en sus contratos. Según confirmó el secretario local de la CIG, Martín Caamaño, durante los once días que duró la huelga, el seguimiento fue total. “Non houbo recollida na quenda de noite e só acudiron ao posto de traballo ás persoas afectadas polos servizos mínimos na quenda de mañá”.



Aunque ayer era el primer día de normalidad en el servicio, aún deberán pasar varios días para que las toneladas de basura que se acumulan en las calles del casco urbano desaparezca, tal y como sucedió en el mes de julio. Más allá de lo que tarden en retirarse los residuos de las calles, lo más preocupante es que esta tercera convocatoria de huelga finaliza sin de que haya un calendario de negociación previsto para las próximas semanas. “De momento non temos ningunha comunicación por parte da empresa, e polo tanto non hai ningunha reunión prevista”, explica Caamaño quien añade que, tal y como está la situación en la actualidad, “imos cara a folga indefinida a partir do 8 de setembro”.



Pese a lo distanciadas que están las posturas entre la empresa y los trabajadores, desde la CIG aseguran que “estamos abertos ao diálogo e a celebrar as reunións que sexan necesarias de aquí ao 8 de setembro para chagar a un acordo que poña fin ao conflito”.