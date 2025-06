La magia de San Xoán y el Día Mundial del Medio Ambiente unen fuerzas en Carballo

El aula de formación del mercado municipal del Concello de Carballo se convirtió ayer en la sala ideal donde realizar uno de los obradoiros enmarcados en la programación por la Semana do Medio Ambiente 2025.

Numerosos vecinos y vecinas de la localidad aprendieron a identificar las hierbas de San Xoán, mientras descubrieron y conversaron acerca de algunos de los ritos de la noche más mágica del año en el municipio. Todo de la mano del Grupo Naturalista Hábitat.



Asimismo, para hoy está previsto que continúen las actividades lúdicas que precederán al Día Mundial do Medio Ambiente, que se celebrará mañana. Esta tarde de 4 de junio tendrá lugar el cuentacuentos interactivo ‘Amar no mar’, dirigido a familias con niños y niñas de entre 0 y 3 años. Ana Prema será quien guíe esta jornada en las Escolas do Xardín Agra de Caldas a las 17 horas.