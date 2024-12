El gobierno carballés recurrirá a fondos europeos para tres proyectos por 15 millones de euros

La oposición carballesa volvió a dejar solo al gobierno municipal en la aprobación del presupuesto para 2025. Como ya es habitual, en el pleno celebrado la noche del jueves, el PSOE se abstuvo, mientras el PP votó en contra, coincidiendo ambas agrupaciones en los argumentos para no apoyar las cuentas del gobierno nacionalista: la falta de ambición en los presupuestos, especialmente del capítulo 6 de inversiones reales, y el bajo nivel de ejecución presupuestaria.



Al respecto, la portavoz socialista, Mari Carmen Vila, señaló que el mantenimiento del gasto social es lo único en lo que coincide con el proyecto del gobierno local y que, por eso, decidían abstenerse. “Siempre hemos defendido, incluso por encima de las inversiones, a las personas, sobre todo a las más necesitadas. Por eso no podemos votar en contra de algo que beneficia a los vecinos de Carballo”, indicó.



No obstante, la concejala fue bastante crítica con el presupuesto que, en su opinión, adolece, un año más, “de inversiones importantes”. Además, considera que el dinero de las partidas que se destinan para violencia de género, formación y empleo, fomento del empleo e incluso para la formación del propio personal “es muy insuficiente”. Vila apuntó además a los 20.000 euros que se destinan al fondo de contingencia. Una cantidad “absolutamente insuficiente” teniendo en cuenta que en un futuro no muy lejano el Concello tendrá que pasar por un procedimiento judicial y, seguramente, indemnizaciones, por la anulación de la licencia de la gasolinera de la calle Poniente. “Es un proceso que va a salir muy, muy caro y, aunque seguramente vaya a trascender este mandato, hay que ir dotando de contenido económico al fondo de contingencia para que el gobierno que daba afrontarlo, sea el que sea, tenga los fondos suficientes”.

La portavoz socialista Mari Carmen Vila | MAR CASAL





La socialista también critica que mientras que para las fiestas de San Xoán la subvención del Concello aumenta en 25.000 euros, los fondos para ayudar a financiar las fiestas de las parroquias y barrios de Carballo siguen siendo solo 30.000 euros, lo que considera un agravio comparativo.



Una de las principales quejas de Vila fue la baja ejecución del presupuesto, lo que hace que el Concello acumule un remanente importante que ya no podrá volver a usar como hasta ahora, en vista de que vuelven a estar en vigor las reglas de estabilidad presupuestaria. “El gobierno pone como excusa que los servicios de contratación no dan abasto, pues en ese caso que contrate empresas que realicen los proyectos, pero lo cierto es que ahora volvemos a tener una cantidad ingente de remanente que no podemos gastar porque el presupuesto de inversiones no se ejecuta”.



La baja ejecución presupuestaria también fue muy criticada por el portavoz del PP, Rubén Lorenzo. Al respecto, destacó que en 2023, de los 12 millones previstos e incorporados para inversiones, solo se ejecutaron cuatro millones, en tanto que en 2024, de los 19,8 millones de euros para el Capítulo 6 solo se han ejecutado 6,5 millones a poco más de una semana para que acabe el año. “Teniendo en cuenta que ya no vamos a poder tirar de remanente, entendemos que esto es una mala gestión del gobierno”, asegura.



Por ello el líder popular afirma que se trata de unos “presupuestos ficticios, porque lo que se aprueba en el pleno no tiene nada que ver con lo que se liquida a finales de año”. Lorenzo también se queja de que las inversiones bajan un 27%, siguiendo la tendencia de los últimos años, y que en el presupuesto no figura ninguna de las inversiones necesarias. Se refiere a la ampliación de la Vila de Negreira, el derribo del antiguo bar Sinagoga de la Praza do Concello, la reurbanización de la avenida de Fisterra, la ciudad deportiva o el edificio para las entidades sociales. Para el popular, esto evidencia la “falta de ambición y de proyecto del gobierno municipal para Carballo”.

Deslealtad institucional

Ante estas críticas de la oposición, el alcalde, Evencio Ferrero, anunció que el gobierno municipal volverá a recurrir a los fondos europeos EDIL para conseguir 15 millones de euros con el objetivo de financiar tres grandes proyectos: un nuevo auditorio, el edificio de entidades sociales y la remodelación del entorno de la Praza do Concello. El anuncio causó sorpresa en la oposición, ya que el lunes hubo reunión de portavoces y no se les informó del tema.

El grupo popular, encabezado por Rubén Lorenzo (dcha) | MAR CASAL



Aunque tanto Vila como Lorenzo indicaron que una propuesta de este tipo es siempre una buena noticia, criticaron al gobierno por lo que consideran una “falta de lealtad institucional” con la oposición, por la forma en la que se enteraron de un asunto de tal importancia. Más allá de esto y dejando de lado “los anuncios grandilocuentes”, ambos portavoces recordaron que una cosa es concurrir a la convocatoria de fondos europeos y otra muy diferente, que los concedan.



“No podemos vender una actuación sin saber si nos van a conceder los fondos europeos y sin poner sobre la mesa cómo se financiarán en caso de que no los concedan, porque lo que dan a entender es que si Europa no da los fondos, no se comprometen a hacer estas obras”, argumenta Lorenzo.



El gobierno defendió que se trata de unas cuentas basadas en la realidad de los ingresos y que demuestran la buena situación económica de Carballo, que puede mantener políticas fundamentales como el gasto social y las inversiones pese a las circunstancias extraordinarias.