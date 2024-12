Las familias del CEIP Bergantiños en el pleno: “Falamos dos nosos fillos, non de números”

Después de un mes de movilizaciones, las familias del colegio Bergantiños llevaron este jueves sus reivindicaciones al pleno de Carballo, donde recibieron el apoyo de la corporación a la moción para instar a la Consellería de Educación a cubrir las necesidades de profesorado. Ante los representantes políticos, las madres y padres expusieron la situación que atraviesan sus hijos, marcada por la falta de recursos para atender las necesidades específicas de más de 200 alumnos y recordaron que “falamos dos nosos fillos e fillas, non de números”.



La portavoz de las familias inició su intervención agradeciendo el espacio para exponer su problemática, pero no tardó en mostrar su indignación: “Estamos preocupados e, hoxe máis que nunca, indignados, cabreados e decididos a seguir loitando. Porque hoxe viñeron os Reis Magos ó Bergantiños, pero trouxeron carbón para todos os nenos e nenas”. Su crítica principal se dirigió a la Consellería de Educación, acusada de no atender las demandas del centro pese a las reiteradas solicitudes de reunión desde noviembre.



Las familias denunciaron que el centro tiene 22 alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) y 198 con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), además de otros 50 pendientes de evaluación. Subrayaron que, aunque recientemente se evaluaron a 20 estudiantes, otros tantos ingresaron en lista de espera, perpetuando una situación que calificaron de insostenible. “Non son números, son nenos e nenas con distintos nomes e apelidos, con distintas necesidades, pero cos mesmos dereitos”, insistieron.



En su intervención, explicaron cómo un único docente se ve obligado a atender aulas con alumnos con discapacidades, trastornos de déficit de atención, altas capacidades o recién llegados que no dominan los idiomas oficiales. “Por moi bo que sexa é imposible. Humanamente imposible atender a todos como merecen e teñen dereito”, enfatizaron.

Críticas al “catálogo”

La Consellería justificó la dotación de cuatro maestros más en el Bergantiños, pero las familias consideran insuficiente este apoyo. Según explicaron, los criterios de asignación de recursos no tienen en cuenta las necesidades específicas del alumnado. “O catálogo aplica os mesmos baremos para un centro con un 10% de alumnos con necesidade de apoio educativo que para outro cun 35%, como é o noso caso”, argumentaron. Además, señalaron la ironía de contar con un orientador frente a “un e medio de relixión por riba do catálogo”. Asimismo, lamentaron que el centro no cuente con el programa PROA+, que proporciona refuerzo educativo, ni con un grupo de adquisición de lenguas, a pesar de tener once alumnos extranjeros sin competencias lingüísticas.



Las familias cerraron su intervención apelando a los representantes municipales: “Señor alcalde, señores concelleiros e concelleiras, esperamos que apoien esta moción porque é de xustiza”. La moción, que pedía más profesorado y recursos específicos, fue respaldada por todos los grupos políticos excepto el PP, que se abstuvo.



El portavoz popular, Rubén Lorenzo, explicó que su abstención responde a la necesidad de valorar los datos de manera objetiva y evitar “o uso político do tema”. Aseguró que entiende las manifestaciones y demandas de la Anpa y que son completamente lícitas, pero indicó que hay que trabajar sobre “datos obxectivos que son os que ten o centro”.



No obstante, Lorenzo aseguró que mantendrá la mano tendida y seguirá trabajando desde el Parlamento en hacer llegar las demandas del Bergantiños a la Consellería. Las familias dejaron claro que no cejarán en su empeño: “Loitamos polo ben dos nosos fillos e fillas e ante iso, ningún pai nin nai se detén”.