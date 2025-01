Las familias del Bergantiños recurren al Defensor del Pueblo para exigir más recursos

La Anpa A Granxa acaba de recibir una notificación de la Valedora do Pobo en la que le informa de que la Consellería de Educación no ha le ha remitido la documentación que le requirió a finales del pasado mes de noviembre en relación a la queja presentada por el colectivo de madres y padres al respecto de la falta de apoyo educativo para el alumnado del centro con necesidades especiales.



Desde la Anpa inciden en que el silencio de la Xunta supone el incumplimiento de la legislación vigente, que recoge la obligación de las administraciones de atender a los requerimientos de la Valedora do Pobo en el plazo de quince días, ampliable a un mes si lo complejidad del asunto así lo requiere.

La Valedora le comunica asimismo a las familias que, con fecha 30 de diciembre, volvió a requerir de nuevo al citado departamento autonómico la información solicitada.

Nuevas entrevistas



“Pola nosa parte, comenzaremos o ano e o trimestre escolar coas mesmas reivindicaciónes e máis iniciativas para conseguilas”, anuncian desde el colectivo.

La semana que viene tiene previsto solicitar una entrevista con el nuevo inspector de Educación, toda vez que el anterior, Manuel Trigás, dejó el cargo.



Desde la Anpa lamentan que el anterior inspecto se haya ido “sen explicar porque non concederon ó centro o programa PROA+ cando cumpre os requisitos; porque non temos grupo de adquisición de linguas dotado de profesorado cando temos hoxe 11 alumnos estranxeiros sin competencias nosos idiomas oficiais e, sobre todo, quen vai dar apoyo educativo ós 198 nenos e nenas que teñen un papel que certifica que o precisan si non hai profesorado con horas libres para prestarllo”.



El colectivo de madres y padres anuncia asimismo que la próxima semana presentarán otra queja, en este caso, ante el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilando, “coa esperanza de que a Consellería de Educación lle faga máis caso do que lle ten feito ata o de agora á Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño”.

Por última, confirman que con la reanudacón de las clases continuarán con las protestas habituales a la entrada del colegio.