Las familias del Bergantiños reclaman una reunión con Inspección

Las familias del CEIP Bergantiños de Carballo continuaron este lunes con las protestas para demandar docentes especialistas para atender al alumnado con necesidades educativas. Primero realizaron una concentración silenciosa exhibiendo las pancartas reivindicativas antes de la entrada del alumnado, y después siguieron con una cacerolada para hacerse oír ante la Administración.



La ANPA también registró en esta jornada un nuevo escrito dirigido a la Inspección Educativa en el que demanda al inspector una visita urgente al centro para mantener una reunión con la directiva del colegio y los representantes de los padres para abordar las necesidades de personal.

Las familias destacan que todavía no han recibido ninguna respuesta oficial por parte de la Inspección y de la Consellería de Educación a los escritos que han remitido los días 8 y 20 de noviembre. “A única resposta foron as palabras do propio conselleiro Román Rodríguez aos representantes da ANPA que lle entregaron en man o pasado venres”, indican desde la ANPA. “E foron para poñer en dúbida a carencia de profesorado que denunciamos o que contrasta cos datos reais do centro, con unha elevadísima porcentaxe de alumnado con necesidade de apoio que non o está a recibir”, añaden.



Desde la ANPA reiteran que continuarán manifestándose todos los días a las puertas del centro educativo mientras no tengan una respuesta. Las protestas serán entre las 9.40 y las 10.00 horas.

Las familias insisten en que sus peticiones de más personal se justifican en el elevado número de alumnos con necesidades educativas, y hay otros 50 pendientes de una valoración.