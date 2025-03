La empresa carballesa Cafés Lúa recibe la visita de estudiantes de la comarca

Varias empresas de Carballo recibieron ayer a un grupo de jóvenes estudiantes del CPI cabanés As Revoltas, en sus sedes locales. Cafés Lúa, Cociñas Jocar y Grupo Dimolk abrieron las puertas de sus negocios al alumnado de la comarca con el fin de que “a mocidade coñeza as opcións de emprego que existen na súa propia contorna e que as empresas locais sexan vistas como un referente profesional”.



Esta iniciativa que lleva por nombre y lema ‘Construíndo o Futuro: Empresas e Formación’, ha sido puesta en marcha por Axober. Con ella se busca conectar a las empresas locales con el estudiantado de la comarca, ofreciéndoles una visión real del mercado laboral y de las oportunidades profesionales existentes cerca de casa.



En su visita a Cafés Lúa, una familiar empresa carballesa caracterizada por su tradición y compromiso por ofrecer un café sostenible y de calidad, los estudiantes pudieron observar el funcionamiento, en primera persona, de la maquinaria que la compañía utiliza para el tueste de los granos de café o para su posterior envasado.



Más tarde, Oriana, barista de la empresa, se encargó de explicar en detalle de qué se encarga principalmente la empresa, presentar la modalidad de café de especialidad, y exponer cómo se realiza la selección de producto. Además, detalló en qué consiste el proceso de tueste, y cómo afecta la recogida de café con diferentes puntos de maduración, a su sabor.



El retrogusto y la trazabilidad



Dice la Real Academia Española que, en el ámbito gastronómico principalmente, el retrogusto es el conjunto de sensaciones gustativas que quedan después de haber probado un alimento o una bebida. En el caso del café, los baristas confirman que esta palabra hace referencia al sabor que queda después de haber pasado el café por la boca, y que se puede clasificar por su persistencia y su sensación.

Así lo explicó Oriana: “La taza limpia, el retrogusto, el balance... son todos los elementos que se tienen en cuenta para puntuar un café”, y añadió que “si tiene todas esas características, es porque fue un buen café desde el cultivo, desde el inicio”.



Asimismo, la barista hizo hincapié durante su intervención en la importancia de dar a conocer la trazabilidad del producto a los clientes, para que ellos sepan de dónde viene el grano de café que consumen.

En ello, Cafés Lúa pone todo su empeño y pasión, ya que lo consideran un factor fundamental y diferenciador en la industria: “Nuestro café tiene una trazabilidad limpia, que garantiza un precio justo. Esto implica que, durante toda la cadena de producción, desde que se está cultivando hasta que llega a casa, el producto cumple todas las normas que tiene que cumplir”, destacó Oriana, resaltanto el compromiso social de la marca y su interés por el medio ambiente.