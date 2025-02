Emotivo homenaje a Alfredo Brañas en Carballo en el 125º aniversario de su fallecimiento

La Fundación Alfredo Brañas organizó ayer en Carballo un acto emotivo acto de conmemoración con motivo del 125º aniversario de la muerte del escritor. El homenaje al ilustre carballés se realizó junto a la que fue su casa natal, y acudieron personalidades tanto del ámbito político como cultural de la comarca.

María Baleato, coordinadora de Cultura del PPdeG, fue quien se encargó de presentar y moderar el acto. En primer lugar, cedió el micrófono a la concelleira de Cultura del Concello de Carballo, Maruxa Suárez.



Suárez abrió su discurso dando la bienvenida al acto de homenaje del ilustre carballés a autoridades y vecindad. Seguidamente, quiso recordar al escultor de la figura de Brañas, situada frente a la casa del escritor, César Lombera, que falleció a finales del mes pasado. Y recordó el importante papel de Brañas, “o pai do rexionalismo”, que abogó por “unha Galicia libre, orgullosa e dona de si mesma”.



Tras la intervención de Maruxa Suárez, María Baleato dio paso a cuatro alumnos de 4º de la ESO del IES Alfredo Brañas, que recitaron versos que Ramón Cabanillas o el reconocido Castelao escribieron en su momento al poeta y ensayista carballés. Mariangely Alexander realizó la lectura de un texto de Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao dirigido a Alfredo Brañas. En él, Castelao se dirigía a Brañas como “un home extraordinario” o “un gran patriota”.



Daniel Martínez, otro de los alumnos de este instituto, recitó el poema ‘A Brañas’, de Ramón Cabanillas. Paloma Vera y León Costa, ambos estudiantes también, entonaron distintos fragmentos de varios de los discursos que Alfredo Brañas pronunció a lo largo de su vida.

A continuación, Rubén Lorenzo, líder de los populares en el Concello de Carballo, intervino para expresar el “enorme pracer e satisfacción” que era para él acudir al acto en su municipio “celebrando a Brañas, un dos carballeses máis insignes para nosas letras, para nosa escrita, pero tamén para noso pensamento. En definitiva, para nosa herdanza cultural e intelectual”.



Rubén Lorenzo también quiso agradecer a la Fundación Alfredo Brañas que ayer trasladese este acto a Carballo y “convidara aos que somos de aquí, pero tamén aos que veñen de fora para este sinxelo, pero emotivo acto”, así como la presencia a los concelleiros del municipio, y excusar la no asistencia del alcalde, Evencio Ferrero.



Lorenzo continuó enviando un agradecimiento especial a la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado; al secretario xeral de lingua, Valentín García; a sus compañeros, diputados autonómicos, en particular a la voceira de Cultura del Grupo Parlamentario Popular; a la coordinadora de Cultura del Partido Popular de Galicia, María Baleato; y a los alcaldes y concelleiros de toda la comarca allí presentes.



Para finalizar, el líder de los populares en el Concello de Carballo, habló de las casualidades que hicieron que hoy, día 21 de febrero, fuera “o aniversario do pasamento de Brañas, e dentro de tres días, o 23 de febreiro, sexa o aniversario do nacemento de Rosalía. Isto non pasa de ser anecdótico si o entendemos illado a historia como un dato biográfico, pero convértese en fundamental cando recreamos a coetaneidade ambas as dúas figuras referentes, sin dubida, das nosas letras”.

Así pues, Rubén Lorenzo aprovechó para destacar la labor de dos figuras decisivas para la lengua, la literatura y la cultura gallegas.



Más tarde, el público asistente pudo escuchar a uno de los miembros de la Fundación Alfredo Brañas, Jorge Cubela, promotora del acto y que lleva cuidando la figura de Brañas desde el año 1983. El también alcalde de Cerdedo-Cotobade, agradeció estar en Carballo, “la capital de la comarca de Bergantiños” junto a todos y todas las que decidieron acudir ayer al acto delante de la casa natal de Alfredo Brañas para rendir homenaje a este “xornalista, xurista, político e galeguista, co gallo do 125º aniversario do seu falecemento”.



Jorge Cubela quiso remarcar algo sobre la vida y trayectoria de Brañas, y fue su voluntad de alcanzar unidad, pues logró generar consensos y empatías, dijo, “entre persoas tan diferentes como Valle-Inclán ou o propio Castelao, cuxo pasamento tamén conmemoramos neste 2025”.



El miembro del padroado de la fundación, compartió con los asistentes que “os pensamentos e as ideas de Brañas foron, ao menos por un tempo, aceptadas por un amplio sector do galeguismo, e consigueron convertelo no gran referente que é hoxe para todas e para todos nós”.



Además, añadió que, “o seu libro ‘El Regionalismo’ considérase a contribución máis completa e estructurada do galeguismo. De feito, grazas a esta obra mestra, podemos dicir con rotundidade, que Brañas é o pai da teoría rexionalista”. Por otro lado, el secretario xeral da Lingua, Valentín García Gómez, explicó brevemente la importancia de Alfredo Brañas, y su obra, para la sociedad gallega. Para ello, hizo referencia a la completa trayectoria que tuvo este ilustre referente, que murió con tan sólo 41 años.



Para finalizar, Paula Prado, la secretaria xeral del Partido Popular, intervino para definir al escritor como “un galego comprometido coa súa terra cuxo compromiso con Galicia nunca concibiu como algo exclusivo e excluínte, senón como unha tarefa colectiva que nos obriga a todos” y aseguró que Brañas “entendeu mellor que ninguén a necesidade de que Galicia tivera voz propia”.



Para clausurar el acto, Paula Prado junto a Jorge Cubela, engalanaron la famosa estatua de homenaje a Brañas con una preciosa ofrenda floral. Y Lupe Blanco junto a Suso de Xornes pusieron el broche final con una regueifa muy especial.