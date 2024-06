Ejecutar el parque urbano en el entorno del Anllóns costará unos tres millones

La ejecución del parque urbano en el entorno del río Anllóns es uno de los proyectos medioambientales más ambiciosos que, a largo plazo, tiene el Concello de Carballo y que supondrá para las arcas municipales una inversión de entre uno y tres millones de euros.



La creación de este parque urbano está establecida en un plan especial incluido en el PXOM carballés y, si bien tiene una prioridad alta para el gobierno municipal, es algo que no se realizará de inmediato. Esto no quiere decir, sin embargo, que hasta la fecha no se haya puesto en marcha ninguna actuación para hacerlo realidad. Cabe recordar que una de las primeras medidas que tomó el Concello, tras la aprobación del plan xeral fue la adquisición de suelo en el bosque do Añón. En el PXOM estos terrenos están clasificados como suelo rústico de protección natural y de protección de aguas para destinarlo a área espacio libre y zona verde.



La creación de este parque urbano que se dividiría en dos zonas, una entre A Lagoa y el bosque do Añón y otra entre la zona de a Cristina y la depuradora, permitirá dar respuesta a las inundaciones provocadas por las crecidas del río. En este sentido, “o deseño do parque incorporará unha planificación axeitada para as crecidas, pudendo ofrecer así un espazo inundable nas marxes do río”, permitiendo que el parque urbano “funcione de maneira sinérxica coa dinámica natural do río”.



Además de dar una solución a las crecidas y de dar a los carballeses un punto de encuentro y un espacio para realizar actividades al aire libre, la creación de este parque urbano también tiene un evidente componente medioambiental. En concreto, este proyecto pretende preservar la biodiversidad de la zona y por ello toda actuación que se lleve a cabo será poco invasiva con el medio natural. Así “o parque contribuirá á conservación e protección da flora e fauna autóctonas, reforzando así o equilibrio ecolóxico na contorna”.