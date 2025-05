La Diputación da luz verde a las primeras 49 obras que se financiarán con el POS+ 2025 en la zona

El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó este viernes la primera tanda de proyectos que se financiarán a cargo del Plan Único (POS+ 2025) y entre los que figuran 49 obras en los concellos de la Costa da Morte que supondrán una inversión que supera los 6,7 millones de euros. Con este importe, la comarca es la tercera de la provincia que recibe más fondos provinciales por detrás de A Coruña y Santiago.



Entre los proyectos destacan obras de saneamiento, pavimentación, accesibilidad, mejoras en viales, urbanización, humanización de espacios públicos y dotación de equipamiento, la mayoría con financiación íntegra de la Diputación.



En Carballo, se aprobaron dos intervenciones clave: la mejora de la accesibilidad en la AC-414 a su paso por Xoane, por valor de 146.087 euros, que completará las obras de mejora integral que realizó el pasado año la Xunta. También se llevará a cabo con fondos provinciales el saneamiento del vial entre la feira de Berdillo y A Brea, con un presupuesto de 120.496 euros.



En Coristanco, el montante aprobado para inversiones asciende a 625.900 euros, distribuidos en tres obras. Las más significativas son la reurbanización de viales en la parroquia de Xaviña y en los lugares de A Igrexa y Campolonguo, además de actuaciones en varios centros sociales del municipio. Santa Comba figura como otro de los concellos con mayor volumen aprobado en esta fase. Con cinco actuaciones, el municipio percibirá 819.357 euros. Los proyectos abarcan desde pavimentaciones hasta mejoras de accesos y acondicionamiento de una sala deportiva en el complejo municipal de Fontenla.



También se aprobó una inversión de 531.470 euros en Cee, que permitirá realizar cinco obras, entre ellas la pavimentación de O Son y la rúa Gueifar, y actuaciones de mejora en las rúas Ferrol y Flor-Raíces. En Camariñas se financiarán cuatro obras con un total de 210.711 euros, entre ellas la segunda fase de la senda peatonal a Ligunde y la pista polideportiva del colegio O Areal.



En Fisterra, se avalaron cuatro proyectos por un total de 307.454 euros, destacando la mejora del viario en O Sisto y la calle Escaselas, además de la renovación del pavimento y del saneamiento en la calle Alcande Fernández. Por su parte, Dumbría recibirá 489.834 euros para cuatro obras, como la mejora del núcleo de Oliveiro o la de caminos entre A Laxe y Ézaro.



Muxía obtendrá 210.945 euros para actuaciones como la mejora de accesos y la traída de agua en Morpeguite, Pasantes y Baltar, así como la instalación de una pista polideportiva y el mantenimiento del parque infantil en el área recretiva de A Paluxa, en Os Muiños. En Vimianzo, el presupuesto aprobado es de 1.070.913 euros para siete proyectos que abarcan asfaltados, saneamientos y mejoras de acceso en distintas zonas como Calo, Carnés, Reparada, Tufións y O Sisto.



Malpica destinará 264.182 euros a la sustitución del césped artificial en el campo de fútbol de Pedra Queimada. En Laxe, se respaldaron dos proyectos técnicos relacionados con la mejora de las Prazas do Areal y del firme y saneamiento en O Aplazadoiro con un total de 186.783 euros. Zas recibió autorización para dos actuaciones por un total de 346.943 euros, incluida la renovación del césped del campo de fútbol Platas Reinoso y la compra de una miniexcavadora.



En Corcubión, se invertirán 98.697 euros en dos obras de saneamiento y dotación de parques infantiles. Cabana dispondrá de 353.928 euros para mejorar redes de abastecimiento y saneamiento en As Redondas y As Salgueiras y reparar carreteras como la de Gándara-A Eirita. Por último, en Cerceda se aprobaron obras por importe de 958.438 euros, de los que 686.420 corren a cargo del plan provincial para cuatro obras, entre ellas la humanización de la plaza do Campo da Feira y su entorno, que se llevará gran parte de los fondos provinciales.

Otros 30 millones

El pleno celebrado ayer también incluyó la aprobación de una modificación de crédito que permitirá incorporar 30 millones de euros adicionales al POS+ 2025, alcanzando un total de 116 millones de euros, lo que supone el mayor presupuesto anual del Plan desde su puesta en marcha.

Esta cifra, como recordó el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, consolida al Plan Único como el mayor programa de cooperación municipal de Galicia y uno de los más ambiciosos a nivel nacional.

“A Deputación da Coruña está a demostrar con feitos o seu compromiso cos concellos, apoiándoos con recursos reais e sen condicionar o seu uso, porque son os propios concellos os que mellor coñecen as súas necesidades”, subrayó.



Formoso destacó también que, por primera vez, la Diputación invierte más en los 93 ayuntamientos de A Coruña que la Xunta en los 313 municipios gallegos. En ese sentido, instó a la administración autonómica a incrementar el Fondo de Cooperación Local hasta un mínimo de 200 millones de euros para garantizar el funcionamiento de los pequeños y medianos ayuntamientos, “que cada vez asumen máis competencias sen os recursos correspondentes”.



La inversión aprobada este jueves en toda la provincia alcanza los 32,9 millones de euros, que servirán para poner en marcha las primeras 239 obras del POS+ 2025, previamente autorizadas por los respectivos plenos municipales. La mayoría de estas intervenciones se centran en la mejora de caminos, accesos y servicios básicos.



Además de los fondos para ejecución de obras, el Plan Único destina este año 35,7 millones a gasto corriente, una partida clave para cubrir servicios básicos como la recogida de basura, el mantenimiento de caminos y el alumbrado público. Otros 7 millones se asignan a gasto social y 12 millones a amortización de deuda en municipios que carecen de deuda viva.



Los 30 millones incorporados ahora irán destinados exclusivamente a obras, que se aprobarán en futuros plenos tanto provinciales como municipales. El objetivo es que antes de finalizar el año se alcance el techo de inversión previsto para 2025.