La creación de un cuarto juzgado en Carballo enfrenta a PP y BNG

La situación de saturación y la necesidad de crear un cuarto juzgado en Carballo propició este miércoles un intenso debate en el Parlamento de Galicia entre PP y BNG –representados precisamente por dos carballeses, Rubén Lorenzo y Daniel Pérez– a raíz de una propuesta no de ley presentada por el nacionalistas.



El debate no surgió por el fondo de la cuestión, ya que los conservadores aseguraron que crear otro juzgado de primera instancia e instrucción era necesario, sino por la solicitud nacionalista exclusiva a la Xunta para que temporalmente se refuerce la plantilla. De allí que no apoyaran la proposición. Según Pérez, la iniciativa se centraba en la Xunta “porque pode implementar os reforzos mañá”, y acusó al PP de no querer asumir responsabilidades para mejorar la situación del juzgado.



Para el nacionalista, es “urxente” la creación de un nuevo juzgado y también que la Xunta refuerce el personal para agilizar la carga de trabajo. “Deberían saber que a Xunta suprimiu un posto de reforzo adscrito ao xulgado de primera instancia e instrución de Carballo, que tamén levaba violencia de xénero”.

Al respecto, Lorenzo criticó que el BNG defienda “a continuidade dos parches co persoal de reforzo ao rexeitar a proposta do grupo popular que se considere a Carballo como destino prioritario para reforzar con persoal funcionario nas prazas de nova creación para o vindeiro 2025”.



Según el popular, reactivar o prorrogar la ampliación del personal temporal como solicita el BNG “non aportaría unha solución definitiva a esta situación e sería un parche puntual”.