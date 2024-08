Concierto de Budiño en Carballo

El artista Budiño y el Festival de Música e Baile Tradicional cerrarán la programación del Verán Cultural de Carballo. Budiño presentará esta noche su espectáculo “Branca Vela”, en el que mezcla su virtuosismo musical con una banda de nuevos talentos y algunas de las mejores voces del país.



“Branca Vela” es una combinación de ritmos, sonidos, instrumentos y percusiones tradicionales con la vanguardia electrónica, por lo que se trata de una oportunidad única para ver a unos de los artistas gallegos más representativos de la música de raíz. El concierto comenzará a las 21.00 horas, con entrada libre y gratuita. El pasado fin de semana estuvo en la Festa Galega de Malpica, donde encandiló al público.



Mañana viernes será el Festival de Música y Baile Tradicional que cierra el programa. Será a las 21.30 horas en la Praza do Concello, también con entrada libre y gratuita. Por el escenario pasarán la Banda Municipal de Gaitas y grupos de baile y música de la A. C. Nemeth, de Arume de Berdillo y de la Escola do Alpendre de Oza. Las agrupaciones exhibirán de nuevo en la plaza carballesa el folclore tradicional gallego en sus diferentes manifestaciones