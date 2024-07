El Concello espera que “haxa vontade de acordo” y se evite otra huelga de basura en Carballo

El Concello de Carballo ha expresado su deseo que “haxa vontade de acordo” entre los trabajadores y la empresa concesionaria del servicio de recogida de basura que evite una nueva huelga en el mes de agosto. Así lo manifestó este miércoles el alcalde, Evencio Ferrero, durante la comparecencia para presentar los asuntos que se debatirán en el pleno del próximo lunes en el que, precisamente, el punto central serán las acciones que tomará la municipalidad al respecto de esta situación.



Ferrero explicó que desde que empezó el conflicto, el gobierno municipal se ha reunido en tres ocasiones con los representantes de los trabajadores y también mantuvieron contacto con la empresa. Si bien espera que haya un acuerdo que evite una nueva huelga a partir el día 11 de agosto, recuerda que es un acuerdo entre dos partes en el que la municipalidad no tiene competencias, más allá de tomar las medidas que presenta en el pleno.



“O Concello ten que xogar as súas bazas, e unha delas é a proposta que levamos ao pleno”, explicó el alcalde. Al respecto, Ferrero manifestó que la municipalidad “ten un contrato cunha empresa que obriga ás dúas partes. A nós, ao pago do servizo, e así o facemos puntualmente, e á empresa, a recoller o lixo, e é evidente que non o está facendo”.

Por ello, el gobierno municipalidad lleva a pleno incoar un procedimiento de imposición de penalidades por no cumplir los servicios mínimos durante la huelga, ocasionando un cumplimiento defectuoso del contrato. Esto podría acarrear para la empresa concesionaria sanciones superiores a los 300.000 euros. Además, el Concello podría descontar las deducciones que correspondan por los servicios no realizados, medios no aplicados, servicios prestados con calidad deficiente, etc.