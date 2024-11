El Concello de Carballo recogerá alimentos para las víctimas de la DANA

El Concello de Carballo pondrá en marcha a partir del lunes una campaña solidaria para recoger ayudas y donativos para las víctimas de la DANA que azotó varias localidades de la comunidad valenciana cobrándose ya más de 200 vidas.

Según anunciaron este viernes desde el consistorio, la concejala de Servizos Sociais, Maica Ures, se puso a disposición de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y desde la entidad le trasladaron la necesidad de colaboración para ayudar a los efectados. En este sentido, se ha puesto en marcha una campaña de recogida de alimentos no perecederos, productos de higiene y productos de alimentación e higiene infantil. No se admitirá ropa ni otros productos que no sean los demandados en las zonas afectadas.

Las personas que quieran colaborar pueden entregar las ayudas en el Fórum Carballo y en la Casa do Concello de lunes a viernes en horario de 10 a 13 horas. También se pueden realizar donativos económicos a través de las ONG Cruz Roja, Cáritas, Mensajeros de la Paz, Intermon Oxfam, Banco de Alimentos, Acción contra el hambre y Plan Internacional.