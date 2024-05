Carballo trabaja en un nuevo plan director para mejorar los barrios de A Granxa y Hospital

Con el plan director de la zona de Baños Vellos a punto de completarse una vez que acaben las obras de la calle Estrela, el Concello de Carballo ya ha puesto en marcha la elaboración de un nuevo proyecto de mejora del espacio urbano que esta vez se centrará en los barrios de A Granxa y Hospital, en el entorno del colegio Bergantiños y del pabellón Carballo Calero.



El Ayuntamiento carballés ya encargó a mediados de marzo la elaboración de este plan director (a través de un contrato menor) que deberá estar listo a finales de año. Este documento no solo buscará mejorar el espacio urbano en estos barrios, sino también la integración operativa del colegio y de las instalaciones deportivas municipales. Tal y como se hizo en el plan para Baños Vellos, una de las principales cuestiones que deberá abordar este documento es la movilidad en estos barrios, cuestión que, como reconoce el alcalde, Evencio Ferrero, es uno de los mayores retos a los que se enfrenta el ámbito inmediato a las instalaciones municipales.



Al igual que en el barrio de O Chorís, el centro educativo y el pabellón hacen que A Granxa sea especialmente sensible respecto al tráfico rodado y peatonal. No obstante, a diferencia del primero, esta área urbana prácticamente no tiene salidas, de allí las dificultades que se presentan para intentar mejorar la movilidad. “Hai que ver que solución pódeselle dar”, señala el regidor.



Si bien el mayor reto del plan está en el barrio de A Granxa, el plan director también incluirá actuaciones para el barrio aledaño, el de O Hospital, que está entre la calle Fábrica y la avenida Ponte da Pedra. En este ámbito una de las principales cuestiones a abordar es el de la accesibilidad y el calmado del tráfico, en línea con la estrategia de Barrios Sostenibles.