Carballo trabaja en un modelo municipal de gestión de residuos para la futura concesión

El Concello de Carballo empezará a trabajar en breve en la elaboración de un modelo municipal para la gestión de residuos que marcará los lineamientos de la futura concesión del servicio que se licitará en los próximos cinco años. La preparación de este modelo se llevará a cabo por fases, empezando por un diagnóstico de la situación actual del servicio para tomar las medidas necesarias.



Según explicó el concejal de Medio Ambiente, Miguel Vales, esta fase de diagnóstico será participativa, es decir, se consultará con los vecinos sobre las problemáticas existentes y lo que consideran debe mejorarse en el servicio. Posteriormente, se harán todas las propuestas con las alternativas de mejora y entre ellas se elegirá la mejor para desarrollarla y marcar los criterios de la nueva concesión.



“La idea es elegir cuál es el mejor modelo para la recogida de residuos”, señala Vales, quien además indica que debido a la importancia que tiene el contrato del servicio para el Concello es necesario empezar a trabajar con tiempo en la futura concesión.



Un adelanto de los lineamientos que podría seguir este modelo ya están marcados en la nueva ordenanza de gestión de residuos que está ahora mismo en exposición pública. En este sentido, el concejal carballés menciona la incorporación del sistema de pago por generación de residuos, que es una de las principales novedades de la nueva normativa.

El objetivo, indica Vales, es adaptarse a la nueva ley estatal de Residuos en tres sentidos: incorporar la recogida selectiva de las fracciones; cubrir el coste del servicio (para lo que se aprobó el pasado año la nueva ordenanza fiscal con la subida de las tasas) e incluir futuras alternativas para la recogida.



“Para el futuro lo adecuado será el pago por generación, es decir, que los usuarios paguen por la basura que generan. Por eso la nueva ordenanza lo prevé”, explica el concejal. Como ya se establece en el documento, Vales sostiene que desde el Concello tienen que estudiar las tecnologías que mejor se adapten a la realidad municipal.



Al respecto, menciona la utilización de colectores con tecnología para contabilizar cuántos residuos deposita cada persona así como “otras opciones que puedan fomentar la reutilización y el reciclaje” que, junto con la reducción, son los tres pilares de la estrategia de economía circular que adopta la nueva ordenanza.

Reutilización

Vales recuerda que en el documento se introduce la opción de reutilización de bienes que se entreguen en el punto limpio y que estén en buen estado. En concreto, la nueva normativa señala que “o persoal do punto limpo ou dos locais que se habiliten ao efecto, identificará, seleccionará e separará os bens (mobles e útiles do fogar) que estean en bo estado e que considere aptos para volver ser utilizados. Estes bens integrarase nunha listaxe de bens para a reutilización que se poñerá ao dispor do Concello de Carballo”.



La gestión de residuos en el punto limpio de Bértoa evidencian la necesidad de aplicar este tipo de medidas. Durante el mes de febrero, se registró la entrada de grandes cantidades de residuos no peligrosos manteniendo la tendencia de los últimos años.



Destacan los voluminosos como muebles y colchones, que sumaron 176 unidades en el mes, alcanzando un acumulado de 289 en lo que va de 2025. Entre los materiales más depositados se encuentran la madera, con 5.240 kilos en febrero y un acumulado de 11.920 kilos, así como el escombro procedente de obras domésticas, que sumó 5.790 kilos en el mes y ya acumula 10.470 kilos. También se gestionaron 930 kilos de chatarra y 820 kilos de plástico duro, mientras que el vidrio y cristal alcanzó los 520 kilos en febrero. Además. se gestionaron 53 neveras y congeladores, así como 520 kilos de televisores.



En referencia a la gestión de los biorresiduos que se incluyen por primera vez en la ordenanza, Vales apunta a que el Concello seguirá optando por los colectores cerrados para garantizar la máxima pureza de los residuos orgánicos depositados y en el rural se ampliarán los composteros si la Xunta concede la ayuda solicitada por la municipalidad.