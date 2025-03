Carballo pone en marcha una campaña para frenar los vertidos incontrolados de voluminosos

El Concello de Carballo ha lanzado una nueva campaña para concienciar sobre el uso del punto limpio y evitar el depósito incontrolado de residuos voluminosos. Con el lema “Para todo o que non ten cabida no contedor nin na natureza hai espazo no punto limpo”, la iniciativa busca sensibilizar a los vecinos sobre la importancia de gestionar correctamente estos desechos y evitar su acumulación en espacios públicos.

Se están distribuyendo folletos informativos en los domicilios sobre el punto limpio del polígono industrial de Bértoa, detallando los residuos que pueden depositarse y los horarios de funcionamiento. Este servicio está disponible los jueves y sábados, mientras que el punto limpio móvil puede solicitarse a través del teléfono 981 754 917.



Además, se han instalado paneles en los puntos donde se han detectado vertidos ilegales, recordando que el abandono de residuos puede acarrear sanciones de hasta 900 euros. La Policía Local reforzará la vigilancia en estas áreas.