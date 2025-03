Carballo lleva el abastecimiento de agua al 92% de la población y el de saneamiento al 98%

Gestagua cumple diez años a cargo de la gestión del ciclo integral del agua de Carballo. Con motivo de este aniversario y coincidiendo también con la celebración de los 125 años de la primera traída de agua al municipio y la celebración este sábado del Día Mundial del Agua, el Concello y la empresa concesionaria hicieron este viernes balance. Los datos ponen de manifiesto el gran salto que ha dado Carballo en la última década hacia una mayor eficiencia del servicio, con un desembolso económico que supera los nueve millones de euros.



Más abonados, más cobertura a la población y más kilómetros de redes de abastecimiento y saneamiento, a la vez que se reducen la captación y la producción de residuos son el resultado “do esforzo de colaboración entre o Concello e Gestagua”, en palabras del alcalde, Evencio Ferrero, quien presentó el balance en el ayuntamiento acompañado por el edil de Medio Ambiente, Miguel Vales; el delegado de Gestagua en Galicia, Rodrigo González; y el nuevo director de la empresa en Carballo, Carlos Berroy.



El servicio de abastecimiento de agua llega en la actualidad al 92% de la población y el de saneamiento alcanza el 98%. Carballo cuenta con 15.970 abonados a la red de abastecimiento –2.547 más que en 2015– y otros 17.577 abonados a la de saneamiento –2.559 más que diez años atrás–. Además, el municipio ha incrementado en este tiempo en 309 kilómetros sus redes de abastecimiento y saneamiento, alcanzando los 315 kilómetros en el primer caso y los 416, en el segundo.



En la última década la población abastecida ha aumentado en catorce puntos –pasando del 74,5% al 92%– y la red de abastecimiento cuenta con 144 kilómetros más, alcanzando en estos momentos los 315 kilómetros. Para Rodrigo González, responsable gallego de Gestagua, estas cifras adquieren más valor teniendo en cuenta que la captación en el río Anllóns se ha reducido en más de 15.500 metros cúbicos, lo que refleja la eficiencia y la buena gestión realizada.



Por su parte, Evencio Ferrero señaló que las cifras del servicio en la última década son impactantes y que lo serían todavía más retrocediendo años atrás. “Vemos que nos últimos anos o salto é espectacular" y "é importante que a xente coñeza que estamos no camiño correcto”, aseguró el regidor.



El alcalde hizo también hincapié en el rendimiento del agua, que Carballo ha subido del 65% al 79% entre 2015 y 2025, pasando también de once a cuatro metros cúbicos de fugas de agua por cada kilómetros de red. Apuntó también el regidor que en 2015 no había ninguna instalación de telecontrol de abastecimiento frente a las ocho actuales y que en saneamiento se ha pasado de ninguna a 66 estaciones de telecontrol. Asimismo, se ha pasado de no tener agua depurada para el autoconsumo a disponer de 3,9 millones de metros cúbicos tras su paso por las depuradoras, lo que supone el 88,7% del total.



“Son números tremendamente demoledores en concordancia co gran esforzo económico que se fixo e coa eficiencia que se foi implantando no servicio”, afirmó Ferrero, quien atribuye el mérito al esfuerzo de colaboración entre el Concello y la concesionaria.



De cara al futuro, el edil de Medio Ambiente, Miguel Vales, abogó por tratar de llevar los servicios al total de la población. “A poboación que nos queda é a que está máis dispersa e chegar a lugares con tasas máis altas de altitude requerirá unha terceira captación”, aseguró.