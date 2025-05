Carballo acollerá un concerto inspirado na obra de Ruth Matilda Anderson

O programa das Letras Galegas continúa en Carballo con música dende diferentes formatos. O espectáculo de María Faltri “Coa pandeireta na man” visita estes días os centros de Primaria do municipio para render homenaxe ás cantareiras. Este mércores chegará aos colexios Fogar, A Cristina, en horario de mañán, e ao Canosa-Rus, pola tarde.



As citas das Letras Galegas seguen con “Efémeras” de Cantometrics, unha formación musical que estará no Pazo da Cultura o venres 9 de maio a partir das 20.30 horas. Neste caso trátase dun concerto de música tradicional inspirado nas obras fotográficas de Ruth Matilda Anderson. A cita abre as fronteiras a outras posibilidades sonoras incorporando o folk ou a música electrónica, nunha linguaxe acorde coa estética musical do século XXI. Unha creación baseada na imaxe e na vídeo creación a cargo de cinco músicos galegos, algúns dos cales están vencellados a Carballo.



A programación musical das Letras continuará o sábado coas asociacións do municipio. Celebrarase a Ruada das Cereixas co título “Somos porque foron...” no Moucho de Verdillo a partir das 18.30 horas. As asociacións de Carballo tuveron especial protagonismo o fin de semana.