El BNG de Bergantiños acusa a la Xunta de “desleixo” y abandono de la comarca

Los representantes del BNG en los concellos de Bergantiños han acusado a la Xunta de Galicia de “desleixo” y abandono de la comarca en los presupuestos autonómicos del próximo 2025. Los nacionalistas comparecieron la tarde de ayer en Carballo para dar a conocer las enmiendas que presentarán a las cuentas de la Xunta que, como reconocieron, son básicamente las mismas que las del año pasado.



En este sentido, el diputado Daniel Pérez manifestó que el proyecto económico del gobierno gallego “hai que valoralo máis polo que non trae que polos investimentos previstos en Bergantiños”. Para Pérez, “faltan investimentos básicos” en unos presupuestos que “non cumpren coas expectativas, prioridades e necesidades da comarca”.



Algunas de las enmiendas que los nacionalistas presentarán a los presupuestos ya son históricas, como la ampliación del polígono de Carballo o la circunvalación.



“É moi decepcionante que desde 2009 non se comprase nin un metro cadrado para ampliar o polígono industrial”, señaló el alcalde carballés, Evencio Ferrero, recordando que en la actualidad solo quedan dos parcelas disponibles, lo que evidencia la falta de planificación y la “pouca preocupación do PP e do goberno da Xunta polos carballeses”.



Con respecto a la circunvalación, Ferrero apuntó que ya han pasado 15 años desde que se comprometió su construcción y “aínda seguimos na mesma situación”. También solicitarán la mejora de la travesía de Fisterra, hasta la zona de A Revolta.



Para Malpica, los nacionalistas seguirán solicitando un compromiso presupuestario serio para la mejora de la seguridad en el puerto, así como una línea de ayudas para los oleiros. En A Laracha, las enmiendas se centrarán en la ampliación del IES Agra de Leborís, así como en la dotación de personal docente, además de habilitar las consultas de tarde en el centro de salud. En Coristanco pedirán que se lleve a cabo el acondicionamiento integral del CEIP A Canosa-Rus y en Laxe mantendrán un año más la enmienda para que se solucione el problema de acumulación de áridos.



La enmienda para Ponteceso se centra en las obras necesarias para evitar inundaciones, que son las “menos bonitas pero as máis necesarias” y en Cabana piden la creación de un pantalán en la zona de la Ribeira.